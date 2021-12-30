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【有相睇】將軍澳罕有三房放盤　業主低市價賣　可用「林鄭Plan」入市

股樓投資 16:40 2021/12/30

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臨近年尾，不少買家為求盡快套現，不惜低市價賣樓。美聯物業林振聲說，將軍澳海悅豪園1座中高層A室，實用面積664平方呎，三房一套連士多房間隔，望開揚東南海景，景觀優質罕有，加上單位佈局企理，且位置方便，鄰近港鐵站，兼毗連大型購物商場，終吸引外區換樓客承接。據悉，業主原叫價1,030萬元放盤，終減價至990萬元易手，實用呎價約14,910元，略低市價約1%。 

    點擊圖片放大
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值得留意的是，由於單位成交價低過1,000萬元，可受惠新按保計劃，可承造八成按揭，即首期只需198萬元，若分30年還、利率2.5厘計，每月供款31,294元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約74,949元。 

【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股 

從代理提供的相片可見，單位望開揚景觀，裝修企理。資料顯示，原業主於2007年5月以約350萬元購入上址，持貨14年，現帳面大賺約640萬元，物業升值逾1.8倍。 

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撰文 : 黃卓賢

美聯物業 海悅豪園 私人屋苑

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