【理財熱話】朋友膝下無子女 擔心百年歸老後遺產安排

近年本港出生率持續下降，根據政府統計處最新公布的生育率為0.87，即2020年每名香港女性不生育，這導致人口老化問題趨向嚴重，最近有網民在討論區發文，指身邊的朋友沒有生育，甚至有些是獨生子女，或者親戚都沒有小朋友，而他們亦踏入退休年齡，擔心百年歸老後財產如何處理。

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此貼文一出，引來網民熱議，並提供不同建議，「捐去做善事或者捐去內地興建學校。」、「如果是我，會給親人。」、「對自己好一點，在生時盡量好好享受。」、「早點立遺囑平均分配。」，亦有網民有類似經歷，「我朋友有三姐妹，只有我朋友結婚生了一個女兒，將來小朋友至少可繼承8個單位！」、「我叔叔沒有仔女，將來百年歸老，財產應該留給娘家的人，但姑姐希望嬸嬸先離世，這樣她可以獨有財產。」

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責任編輯：陳頌潔