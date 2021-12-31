  • 17°C
香港時間 : 20211231日 (五) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財熱話】朋友膝下無子女 擔心百年歸老後遺產安排

理財智慧 09:00 2021/12/31

分享：

近年本港出生率持續下降，根據政府統計處最新公布的生育率為0.87，即2020年每名香港女性不生育，這導致人口老化問題趨向嚴重，最近有網民在討論區發文，指身邊的朋友沒有生育，甚至有些是獨生子女，或者親戚都沒有小朋友，而他們亦踏入退休年齡，擔心百年歸老後財產如何處理。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭 【下一頁

此貼文一出，引來網民熱議，並提供不同建議，「捐去做善事或者捐去內地興建學校。」、「如果是我，會給親人。」、「對自己好一點，在生時盡量好好享受。」、「早點立遺囑平均分配。」，亦有網民有類似經歷，「我朋友有三姐妹，只有我朋友結婚生了一個女兒，將來小朋友至少可繼承8個單位！」、「我叔叔沒有仔女，將來百年歸老，財產應該留給娘家的人，但姑姐希望嬸嬸先離世，這樣她可以獨有財產。」

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

結婚 生育 退休 政府統計處 香港 人口

上一篇文章

【職場熱話】打工仔第一天上班 全公司同事竟是Last Day 人工加4成應否辭職？

下一篇文章

【各友國行@iM網欄】朱赤丹彤･田下山的朝陽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎
【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款