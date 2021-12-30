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【ET講股通】梁耀康：檢閱恒指最強最弱股部署（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:22 2021/12/30

分享：

港股期結日，恒生指數輕微高開後一度倒跌，曾再回升逾百點，惟反彈乏力。恒生指數半日升48點，報23134點，成交368億元。商湯 （00020） 首掛半日報4.29元，高招股價11%；恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾8%；開拓藥業 （09939） 再跌逾13%。港股後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股市況速覽
01：05 - 未來設住宅單位面積下限　留意本港地產股
01：30 - 十大年內表現最差藍籌速覽
03：11 -  個股分析：阿里健康 （00241） 受監管影響由盈轉虧
04：17 - 個股分析：海底撈 （06862） 受疫情拖累跌至上市價水平　可再觀察
06：37 - 個股分析：阿里巴巴 （09988） 受監管「特別關照」　未來陰霾強
07：03 - 科技股撈底　騰訊 （00700） vs 阿里巴巴 （09988） 點揀？
09：49 - 個股分析：金沙 （01928） 　濠賭股寧可選銀娛 （00027）
11：22 - 個股分析：小米 （01810） 仍有供應鏈憂慮
12：10 - 年底低撈可考慮中國平安 （02318） 、舜宇科技 （02382）
13：00 - 預計民企內房股表現未必好　內房選國企
15 ：10 - 個股分析：信義光能 （00968） 可繼續觀察
15：48  - 年內表現最好藍籌速覽
17：19 - 個股分析：李寧 （02331） 、特步國際 （01368） 　明年可看好體育用品股
19：23 - 個股分析：舜宇光學 （02382） 現價宜分注買入　未來留意手機鏡頭出貨量
21：41 - 絕地反擊藍籌股：中信股份 （00267） 、中石油 （00857）
22：38 - 個股分析：創科實業 （00669） 短期整固　中長綫不擔心
23：17 - 個股分析：新奧能源 （02688） 看法較保守
25：11 - 個股分析：比亞迪 （01211） 預計未來幾年強勢　值得慢慢收集
26：15 - 個股分析：長江基建 （01038） 資金流入　息率吸引
27：07 - 個股分析：長實 （01113） 出售飛機租賃業務　市場有憧憬
28：11 - 個股分析：招商銀行 （03968） 留意明年內地貨幣政策及經濟復甦
29：44 - 觀眾問股：安踏 （02020） 115元買入可上望125元嗎？今日業績有何啟示？
32：32 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 走勢點睇？咩位買貨好？
34：13 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 100元以上持貨　可重上100元水平嗎？
38：05 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 甚麼價位可買入？
39：34 - 港股收市市況速報
40：10 - 個股推介：L'OCCITANE （00973）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3143898
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

******

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股續窄幅爭持，恒指收報23112點，升25點；北水關閘下，大市總成交僅691億元。

檢討全年恒指成分股表現，跌得最勁的依次為阿里健康 （00241） 、海底撈 （06862） 、阿里巴巴 （09988） 、金沙中國 （01928） 、小米 （01810） 、平保 （02318） 、碧桂園 （02007） 、信義光能 （00968） 、銀娛 （00027） 、瑞聲科技 （02018）

阿里健康業績由盈轉虧，加上毛利率跌，支出上升，以致股價沽壓沉重。大健康相關股，還待內地監管清晰，股價才有機會回穩。阿里巴巴估值吸引，惟監管陰霾難除，科技股仍以騰訊 （00700） 為首選。

海底撈加大開店力度，惟疫情未有如期過去，唯有大幅關店自救。後市還看疫情發展，否則難有憧憬。憂慮賭牌續期問題，金沙、銀娛大跌，行業縮減貴賓廳業務亦對未來營運有負面影響。濠賭股以中資牌主秤先。小米方面，不少機構下調明年手機出貨量預測，不利手機相關股，暫未宜沾手。碧桂園方面，民企內房股跑輸國企內房股的趨勢，明年料持續。

相對上，平保、信義光能則有一定留意價值。平保股價整固多月，憧憬1月保險業務開門紅，疫情負面影響持續，惟相信已屬最壞時刻。信義光能亦可放入觀察名單。

十大升幅成分股方面，依次為李寧 （02331） 、舜宇 （02382） 、中石油 （00857） 、中信股份 （00267） 、創科 （00669） 、新奧能源 （02688） 、比亞迪 （01211） 、長實 （01113） 、招行 （03698） 、長江基建 （01038）

受惠新疆棉事件，體育用品股造好，李寧升幅理想，相信前景將持續優於安踏 （02020） 。體育用品板塊明年續可看好。舜宇股價逼近歷史高位，後市還看車載鏡頭市場發展。受惠資源價格向上，中石油、中信股份今年絕地反擊，預期明年轉趨平穩。新奧能源宜審慎，因市場對燃氣能否歸類為潔淨能源存分歧，加上內房監管不利行業。未來數年，新能源車續處爆發期，比亞迪前景無憂。出售航空租賃業務的長實，股價近日走強。招行方面，催化劑還看內地貨幣政策，相信明年有利內銀。

潛力股可留意歐舒丹 （00973） ，主因三點：一、已完成護老品牌收購；二、管理層高位增持；三、股價逆市高位整固。

【「ET講股通」問股環節，包括︰安踏、中行、京東健康、舜宇︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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