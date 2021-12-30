▲ 【快手1024】快手電商笑古：首11個月33個品牌GMV破億 明年電商戰略升級新增「大搞產業帶」

內地互聯網企業陸續踩入電商行業，短片社交平台、直播起家的快手 （01024） 宣布，快手電商2021年已經進入專業化、系統化、精細化運營時代，在今年7月提出的「大搞信任電商、大搞品牌、大搞服務商」的基礎上，快手電商2022年的戰略將新增「大搞產業帶」，強調要扶持更多產業帶商家和依託於產業帶的新興品牌。

有內媒指，快手電商負責人笑古在2021快手電商服務生態年終峰會上表示，快手電商今年發現，在生態內生長出了大量優質的產業帶主播和品牌，部分店鋪依托產業帶的優勢，向用戶提供源頭好貨；也有一部分新興品牌在產業帶升級的背景下隨著主播一起成長起來，因此除了原先的信任電商、品牌以及服務商，快手電商也希望在2022年，將產業帶裡差異化的性價比好物，升級成為內地新興品牌。

過去半年快手電商新用戶重覆購買率提升10%

笑古透露，過去半年信任電商方面，快手電商新用戶重覆購買率提升10%，開通信任權益的店鋪重覆購買率提升12%，快手第三季度財報數據顯示，2021年9月快手電商重覆購買率突破70%。

今年已經有33個品牌在快手支付GMV破億

品牌方面，截至11月，快手電商新入駐品牌數量增長186.1%，品牌自播商品交易總額（GMV）增長841%。與此同時，今年已經有33個品牌在快手支付GMV破億，60個品牌支付GMV過5000萬。服務商層面，2021年7月至11月，有超過500家服務商入駐，其中年GMV破億的服務商超過200家。而快手電商生態裡的500多家服務商，為18%以上的快手商家提供了服務。

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編輯：李哲毅