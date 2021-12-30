【合約工推介】海關請合約青少年計劃項目助理 合約期一般為一年 月薪2.6萬元

香港海關請合約青少年計劃項目助理，月薪26,532元，除學歷要求外，亦需具備良好中英文書寫能力，能操流利粵語和英語，主要處理一般行政工作。有關職位或需戶外工作、超時工作或不定時工作，包括星期六、星期日、法定假日或公眾假期。而職位會按非公務員合約條款受聘，合約期一般為一年，按部門當時運作需要而定。有意者請於1月7日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(a) 申請表格 [通用表格第340號 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

(b) 申請人應在截止申請日期或之前把填妥的申請書連同修業成績表副本及證書副本郵寄至下列聯絡地址，並在申請表格及信封面註明「申請合約青少年計劃項目助理職位」。申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。

(c) 申請日期以信封上的郵戳所示日期為準。在截止日期後收到的申請將不獲考慮。以傳真/電郵方式遞交、或並非使用指定表格，或資料不全（包括沒有夾附所需文件）的申請，概不受理。請勿郵寄任何修業成績表、証書或其他證明文件的正本。

(d) 申請人如獲邀參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約三至六個星期內接獲電郵通知。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

(e) 由於遴選面試邀請信將以電郵方式送出，申請人必須於申請表格上提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請信妥為收悉。

聯絡地址：香港北角渣華道222號海關總部大樓23樓

查詢電話：3759 3080

截止申請日期(日/月/年)：07/01/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂