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美漢威脅麥康奈爾會被割喉 言論自由定係已構成恐嚇？

環球社會熱點 15:23 2021/12/30

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美國一名男子數年前向參議院共和黨領袖麥康奈爾發電郵，聲稱麥康奈爾會被割喉而被起訴，爭議點在於男子有否構成恐嚇超出言論自由範圍。美國第九巡迴上訴法院早前裁定，控方可用恐嚇罪名起訴男子。

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一名居住於三藩市灣區的男子韋斯（Howard Weiss），在2018年至2019年期間向麥康奈爾（Mitch McConnell）發匿名電郵，包括聲稱肯塔基州地下反抗組織要割麥康奈爾的喉。

韋斯在去年遭到當局起訴。但三藩市地方法官布雷耶（Charles Breyer）當時駁回恐嚇罪的指控。指韋斯的匿名電郵雖然卑劣及令人反感，但只是預測麥康奈爾會遭到傷害，不構成直接恐嚇。

但第九巡迴上訴法院法官小組表示，韋斯在電郵内透過描述何時及如何實施威脅，來引發對方的恐懼。

而且這封電郵是透過麥康奈爾網站傳送給對方，表明韋斯是親自針對麥康奈爾，而麥康奈爾的下屬也向執法部門報告這封電郵構成恐嚇。

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根據法庭文件，執法人員曾多次就韋斯的電郵聯繫對方。官員更曾經建議韋斯要謹慎對待，指其他人可能會將他的電郵視為威脅。

專家指出真正的恐嚇需滿足兩項法律標準。首先，寄件人必須能預見收件人會將訊息解讀為寄件人對其有傷害或攻擊意圖。第二項則為寄件人必須嚴肅表達出有對特定對象實施非法暴力行為的意圖。

第九巡迴上訴法院法官小組認為，一個合理的陪審團可認定韋斯的電郵内容符合上述兩項標準，裁定控方可用恐嚇罪名起訴男子。

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責任編輯：鄭錦玲

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