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年結前股市升勢持續　英鎊彈美元強勢稍緩

宏觀解讀 15:04 2021/12/30

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年結前夕美股續升並連續創下新高，顯示好友意猶未盡。儘管假期因素交投淡靜下不應過分關注市場波動，此輪升勢仍反映投資者對Omicron的擔憂有所減退。投資者傾向樂觀，認為Omicron傳染力雖強，但殺傷力減弱下歐美政府拒絕收緊防疫政策，與病毒共存的策略更邁進一步，投資者亦憧憬新冠口服藥能有效抗擊疫情。然而，筆者認為Omicron變種仍為醫療體系帶來龐大負擔，有關風險不容忽視，而烏克蘭緊張局勢亦一觸即發，投資者需慎防風險資產在新年期間意外回調。

另一方面，美滙指數逐漸回落至近96水平。自聯儲局確認鷹派轉向後，其他主要央行亦開始調整政策步伐。英倫銀行意外加息，歐央行亦部署來年收水行動，下年度聯儲局獨自收緊貨幣政策，美元一枝獨秀的機會不大。事實上，通脹現象可能在歐美地區持續，其他主要央行調整政策的機會較高。亞洲地區方面，日本通脹仍然低迷，日本央行將可能是最後一間退出寬鬆政策的主要央行，日圓仍會維持貶值的大方向，但央行的收水潮及疫情反覆引發的市場震盪，將令日圓走勢更為波動。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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