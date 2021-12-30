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【CES預告】LG將推出透明OLED屏幕　配合商業用途

科技 15:31 2021/12/30

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儘管多間科企因變種病毒Omicron肆虐，相繼退出美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES）實體活動，LG仍表示會出席CES實體活動，並預告會在CES 2022展示全新的透明OLED屏幕產品。

LG預計在CES 2022期間展示的「OLED Shelf」，由兩個55吋的透明OLED屏幕合拼而成，可以用作商業用途。例如是用作商品展示櫃，把實體產品展示出來的同時，還能在顯示器上添加與其產品相關的資訊或元素。

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該透明OLED屏幕還取代傳統櫥窗的商店，讓商戶把產品放在透明OLED屏幕的後面，然後複製傳統在商店櫥窗展示的場景，亦可以在顯示屏上添加文字及廣告去令客人更了解商品内容。

除此之外，透明OLED屏幕還適用於辦公環境，化身成智能屏幕，用於會議、匯報及娛樂等。同時亦因為能夠保持透明，可以取代會議室裏看到的大型透明窗戶，減低對電視和投影儀等獨立設備的需求及開支。

值得留意的是，雖然這項技術是創新而且智能的，但這些技術依然處於初步的階段，意味著普通消費者暫時未能購買這些產品。

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責任編輯：吳嘉雯

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