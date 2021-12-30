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【美國疫情】加州醫院停屍間爆滿 新冠死者遺體亂擺放

環球社會熱點 15:08 2021/12/30

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美國受新冠肺炎Omicron變種影響，近期疫情更見嚴重。有美國媒體發現加州1間醫院員工在停車場中，直接打開移動雪櫃重新排列新冠死者屍體。更有目擊者指，醫院在暴雨期間亦未將屍體移至室內。涉事美國醫院發言人承認，醫院內停屍間已爆滿。

「狼人」確診 原定美國演出取消 【下一頁】

美國媒體周一（27日）利用高空拍攝，發現加州加迪納紀念醫院（Memorial Hospital of Gardena）員工在停車場的移動雪櫃重新排列屍體。有目擊者受訪透露，屍體更曾被院方留在暴雨中，場面令當時現場保安亦一度落淚。

目擊者更指，看到部分屍體已被解凍，甚至已開始腐爛，床單和地面上有液體，直指院方未有妥善處理屍體，將屍體停放在適當溫度的設備內。獨立經營驗屍公司的Vidal Herrera翻閱照片後表示，院方處理屍體方式違法，他亦承認從照片可見有液體滲出。

美國增逾51萬確診創新高 Omicron成主流 【下一頁】

加迪納紀念醫院發言人其後承認，醫院內停屍間最多只可容納6具屍體，如此收納數目在疫情大流行期間明顯嚴重不足。部分屍體已在移動雪櫃中停放數月之久，截至周二（28日）院內仍存有19具屍體，其中11具沒有家屬認領。醫院正努力安裝一個更大的臨時雪櫃，緩解目前過渡擁擠情況。

但院方否認未有妥善安置屍體，堅稱移動雪櫃一直保持在所需溫度，暴雨期間亦未有屍體被留在室外。影片拍攝到的場景只因空間不足，工作人員需採取行動以更有秩序的方式排列雪櫃。一旁保安人員以抬起及移動屍體方式，為工作人員提供協助。

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責任編輯：李俊儀

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