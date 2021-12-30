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侵粉大讚特朗普咩都好 只有一事要糾正

環球社會熱點 14:16 2021/12/30

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美國前總統特朗普於2020年大選落敗，但支持者一直不減。有「侵粉」近日表示，特朗普好多事情正確，但在新冠肺炎疫苗問題上需要有人出手糾正，因為特朗普呼籲支持者接種疫苗。

任內推動疫苗獲拜登讚許 特朗普：好意外，好感激 【下一頁】

【美國疫情】福西對一事感震驚 警告確診人數繼續升 【下一頁】

支持特朗普（Donald Trump）的美國電台網絡（USA Radio Network）主持人魯特（Wayne Allyn Root）表示，雖然特朗普基本上所有事都正確，唯獨他支持接種疫苗一事，令魯特感覺特朗普已經陷入「幻想」（Delusion）。

魯特認為，特朗普需要有人出手干預支持疫苗的想法，證明其觀點「完全錯誤」。若有人聽信支持疫苗言論，接種疫苗後死亡，魯特指特朗普需要負責。

特朗普早前出席活動時自爆，已經接種第3針疫苗，並為疫苗辯護，惹來台下支持者部分粉絲狂噓及表示不滿。現任總統拜登（Joe Biden）亦讚揚特朗普任內推動研發疫苗，為此特朗普感到驚訝，但表示感謝。

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責任編輯：吳漢培

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