恒指輕微高開反彈乏力　商湯首掛股價升逾一成

港股今早輕微高開後反覆偏軟，一度倒跌後回升，不過反彈乏力。恒生指數半日升48點，收報23134點。北水暫停令交投淡靜，大市半日成交額只有368億元。國企指數半日升10點，收報8109點；科指半日升11點，收報5483點。

商湯首掛股價升逾一成

早前因美國制裁，一度延遲上市的商湯科技（00020）今日首掛。今早股價造好，一度升超過兩成，半日收報4.29元，較3.85元的招股價高11%。

微盟(02013)昨日急插8%破底，董事會宣稱不知悉股價變動原因，又指會回購股份。微盟今早股價反彈，半日收報7元，升近3%跑嬴大市。

日前開拓藥業(09939)的新冠口服藥第三期臨床試驗不達標，股價一度急插逾七成。昨日反彈後今日續跌逾13%，半日收報11.96元。

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恒大系下挫 恒大物業破底

中國恒大(03333)據報未能按期償付到期利息，今早股價急插。一度跌逾一成低見1.46元，半日跌逾8%，收報1.51元。恒大系亦下挫，恒大物業(06666)一度跌穿52周低位見2.47元，半日跌2.6%，收報2.57元；恒大汽車半日跌6.5%，收報3.13元。

科技股普遍靠穩 阿里巴巴徘徊「鐵底」

科技股今早普遍靠穩，騰訊(00700)、美團(03690)齊升。升幅介乎0.6%至0.9%。京東(09618)昨日宣布延長回購計劃，今日升幅最大，半日升1.8%，收報259.8元。阿里巴巴(09988)就繼續徘徊於110元「鐵底」，一度破「鐵底」低見109.9元，半日微跌0.9%，收報110.5元。



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