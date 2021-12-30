【英國疫情】快速檢測工具短缺 阻隔離醫護復工

英國近期確診持續飆升加上供應鏈問題，快速病毒檢測工具供應也短缺。但英國有不少醫護需要隔離，要取得快速檢測陰性結果才可復工，檢測工具短缺恐令醫護人手短缺問題加劇。

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英國《衛報》報道，英格蘭各地藥房都貼出快速檢測工具短缺的標示。政府網站已連續兩日顯示，哈特爾浦（Hartlepool）等地的免預約接種中心所有檢測時段都已爆滿，而快速檢測工具的送貨上門服務也要暫停。

但有不少要隔離的醫護、消防員等前綫工作者，需要進行快速檢測並取得陰性結果才可解除隔離。英媒指由於檢測工具短缺，很多醫護都反映他們無法取得檢測工具。

檢測工具嚴重短缺之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲人們與親友慶祝新年及聚會前應進行檢測。

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藥劑師指出政府容許已打針民眾如在確診一周後每日出示快速檢測陰性結果，就可免除隔離，，導致人們在跨年倒數活動前囤積檢測工具

英國國民保健服務（NHS）供應商呼籲首相府，考慮為醫護等前綫工作者預留檢測工具。而英國保守黨國會議員，也呼籲政府釐清不同群體獲得檢測工具的先後次序。

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責任編輯：鄭錦玲