【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用

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有鑒於變種病毒Omicron肆虐，多間科企相繼宣布退出美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES）的實體活動。惟三星（Samsung）目前仍表示出席CES 2022實體活動，並將展示旗下創意實驗室（C-Lab）的13個創新項目，包括4項來自「C-Lab Inside」的計畫，以及「C-Lab Outside」所支援的9間初創公司。
據悉，「C-Lab Inside」始於2012年12月，旨在培養員工的創新理念，以及灌輸以創造力爲主的企業文化。其是次研的4項C-Lab Inside項目將於CES 2022首次亮相，包括：
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另一幫助南韓初創企業的計畫「C-Lab Outside」則由於2018年10月啟動，其中由孕育的5間初創以及來自大邱中心和慶尚北道創造經濟革新中心的4間初創企業會參與CES 2020，展示創新應用包括：
三星早前表示在5年内，C-Lab Outside會加速支援300間南韓初創發展，另希望透過C-Lab Inside加速200項初創計畫。到目前為止，三星共培育了406間初創（244 家來自 C-Lab Outside，162 家來自 C-Lab Inside），並且計劃在明年達到500間。其中C-Lab Outside會為參與計劃的初創提供辦公空間、三星員工的專業指導、參與全球IT展覽的機會，以及財務及投資者關係的支援。
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責任編輯：吳嘉雯