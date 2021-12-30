【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用

有鑒於變種病毒Omicron肆虐，多間科企相繼宣布退出美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES）的實體活動。惟三星（Samsung）目前仍表示出席CES 2022實體活動，並將展示旗下創意實驗室（C-Lab）的13個創新項目，包括4項來自「C-Lab Inside」的計畫，以及「C-Lab Outside」所支援的9間初創公司。

據悉，「C-Lab Inside」始於2012年12月，旨在培養員工的創新理念，以及灌輸以創造力爲主的企業文化。其是次研的4項C-Lab Inside項目將於CES 2022首次亮相，包括：

Piloto： 幫助兒童培養正確使用智能手機習慣的人工智能（AI）

PROBA：為考官和考生而設的AI網上考試服務

innovision：一種用於早期檢測嬰兒斜視的移動育兒設備

ZamStar：一款以LED作指引的智能電子結他，令學習結他更容易

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另一幫助南韓初創企業的計畫「C-Lab Outside」則由於2018年10月啟動，其中由孕育的5間初創以及來自大邱中心和慶尚北道創造經濟革新中心的4間初創企業會參與CES 2020，展示創新應用包括：

Petnow：AI寵物生物識別

Digisonic：適用於移動設備的3D沉浸式音頻

Verses：一個互動性的元宇宙音樂程式

bitsensing：一系列用於自動駕駛和智慧城市的成像雷達技術

SELECTSTAR：一種人工智能的數據收集和標記平台

RGT Inc.：多功能的服務機器人

MoreDream Inc.：一種用於提高視障人士的可訪問性和生產力的輸入系統

Yellowknife：客制化的車輛展示平台

MONIT：針對年長患者的智能尿布護理

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三星早前表示在5年内，C-Lab Outside會加速支援300間南韓初創發展，另希望透過C-Lab Inside加速200項初創計畫。到目前為止，三星共培育了406間初創（244 家來自 C-Lab Outside，162 家來自 C-Lab Inside），並且計劃在明年達到500間。其中C-Lab Outside會為參與計劃的初創提供辦公空間、三星員工的專業指導、參與全球IT展覽的機會，以及財務及投資者關係的支援。

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責任編輯：吳嘉雯