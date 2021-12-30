【康希諾6185】墨西哥據報將康希諾新冠疫苗訂單量削逾一半　康希諾股價照升近3%

墨西哥據報將康希諾 （06185） 的新冠肺炎疫苗訂單量削減超過一半，主要因為康希諾交貨量遠低於預期。路透引述多名消息人士報道，指墨西哥衞生部發現康希諾的疫苗交貨量，遠達不到協議目標的3500萬劑後，已於7月通知康希諾將訂單由3500萬劑減少至約1450萬劑，同時尋求其他供應渠道，而有關合同將不再續簽。

康希諾股價未受影響，現升近3%，最新報175.9元，成交額3970萬元。

報道又提及，第一批康希諾疫苗於今年3月抵達墨西哥，此後該國收到的1410萬劑疫苗幾乎都是在墨西哥中部克雷塔羅州裝瓶。墨西哥政府之前大力遊說富裕國家，讓世界上不太富裕的地區更容易獲得疫苗。美國同意向墨西哥運送更多疫苗，墨西哥目前已獲得約2億劑疫苗。

康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發重組新型冠狀病毒疫苗「克威莎」，是中國目前唯一單劑新冠疫苗，使用腺病毒載體技術路線，可同時誘導體液免疫及細胞免疫。截止目前，該疫苗已獲得中國、墨西哥、厄瓜多爾、智利、阿根廷、匈牙利、吉爾吉斯、巴基斯坦、印尼、馬來西亞等多國緊急使用授權或附條件上市批准。

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