溫傑預測恒指明年高低位　有機會下試20000至22000點？

恆生指數2021年受内地監管陰霾等因素影響,由高位31000點跌至現時23000水平,表現跑輸各地主要市場。來年恆指會受甚麽因素影響?會否有機會下試20000至22000點?光大新鴻基財富管理策略師溫傑(比比)為你分析,立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《ET開市直擊》2022年港股何去何從?溫傑教你入手收息股攻略!**【按此-附time code】



Time code

00:54 - 大市焦點速覽

02:03 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03:25 - 亞太股市早段市況速報

04:07 - 港股上日市況速覽

05:00 - 港股反彈乏力 2022年初港股有望翻生?

06:55 - 恒指年底點收?現時上下關鍵位在哪?

07:42 - 明年港股機遇更大?第一季未太明朗

09:24 - 年底前勿做積極部署

09:51 - 新年升浪出現在A股機會大於港股

10:42 - 科技股監管明年有望鬆綁?

11:57 - 科技股年底可低撈?

13:51 - 年底可撈低殘股?憧憬騰訊 (00700) 長綫可升

15:41 - 觀眾問股:騰訊 (00700) 會低見320元?

18:12 - 恒指明年高低位預測 有機會下試20000至22000點?

20:19 - 明年揀股避開政策風險 科技股、教育股、內房股不宜沾手?

21:11 - 留意中央工作經濟會議三大方向:高端製造業、碳中和、消費回歸

22:21 - 明年可留意內需消費股 睇好邊幾隻?

27:19 - 港股開市前市況速報

29:13 - ET個股推介 - 匯豐 (00005)

30:15 - 想入市宜選收息股

30:49 - 個股分析:匯豐 (00005) 非直接受惠美國加息?

33:25 - 銀行股偏向內銀 建設銀行 (00939) 、郵儲銀行 (01658) 短綫有值搏率

35:49 - 買銀行股要留意撥備前利潤(PPOP)

36:07 - 郵儲銀行 (01658) vs 招商銀行 (03968) vs 建設銀行 (00939) 點揀?

37:37 - 觀眾問股:招商銀行 (03968) 甚麼價位買入?

38:43 - 入股定價位睇基本因素 勿受市場氣氛帶動

39:51 - 觀眾問股:比亞迪 (01211) 走勢點睇?甚麼價位可買入?

41:47 - 觀眾問股:2022年收息股香港電訊 (06823) vs GX恒生高股息率 (03110) 點揀?

44:33 - 觀眾問股:月供5年儲蓄計劃 vs 定時加注香港電訊 (06823) 點揀?要分散風險買其他更高息產?

49:21 - 可留意華夏香港銀行股 (03143)

51:00 - 觀眾問股:商湯 (00020) 抽到2手今日走定留?短炒定長揸?

53:58 - 觀眾問股:贛鋒鋰業 (01772) 前景點睇?不值得再留戀?

56:48 - 觀眾問股:新特能源 (01799) 19元有貨值得長揸?咩價可再入?

58:36 - 觀眾問股:香港政治風險因素會否影響金融市場?

1:00:06 - 觀眾問股:京東健康 (06618) 120元持貨要減持?有機會重上100元?

1:02:25 - 恒指早段市況速覽

1:02:59 - 新股速覽:商湯 (00020) 、聖諾醫藥 (02257) 、泉峰控股 (02285)

1:03:25 - 消息股:思捷環球 (00330) 、微盟 (02013) 、復銳 (01696) 、石藥 (01093) 、環球醫療 (02666)

1:04:24 - 微盟 (02013) 董事會回購可令股價回穩?

1:05:30 - 觀眾問股:希瑪眼科 (03309) 已入兩注平均價7.73元 值得入第3注?

1:07:15 - 財經日誌提提你