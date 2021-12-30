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C朗雕像印度揭幕惹爭議 激起反殖民情緒

環球社會熱點 13:33 2021/12/30

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葡萄牙球星C朗拿度全球聞名，早已成為當代足球代表人物之一。近日印度一座C朗雕像揭幕，惹起當地民眾不滿。有人指摘C朗雕像重提當地曾被葡萄牙殖民的歷史，時間更是當地脫離葡萄牙獨立60周年，引發反殖民情緒。

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印度果阿邦（Goa）為當地足球盛鎮，當地近日落成一座C朗雕像，官員希望以C朗啟發年輕人。但有人批評雕像人選，指印度國家隊過往及現在亦有果阿邦出身的球員，理應支持當地球員。

同時，果阿邦曾為葡萄牙殖民地，今年亦是當地脫離葡萄牙獨立60周年，有人指當地政府決定在此時揭幕C朗雕像令人感到失望。印度媒體報稱，雕像揭幕時不少民眾手持黑旗現身抗議。

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隸屬印度人民黨的果阿邦議員Michael Lobo上傳與C朗雕像合照，解釋打造C朗雕像是回應年輕人的訴求，啟發他們發展足球事業。右翼人士Guru Shirodkar則批評，今年揭幕C朗雕像是一種褻瀆行為，予以強烈譴責。

葡萄牙國家在果阿邦深受歡迎，當地不少民眾或其家人現時更居住在葡萄牙。印度於1948年脫離英國獨立，但果阿邦要在14年後才脫離葡萄牙獨立，成為現今印度一份子，因此不少果阿邦民眾對當年葡萄牙的舉動感不滿。

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責任編輯：吳漢培

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