【加拿大疫情】6省確診創新高 學校延後復課

新冠肺炎Omicron變種在全球肆虐，加拿大近期確診人數亦急劇增加，6個省份周三（29日）錄得創紀錄新高。加拿大魁北克省新增逾1.3萬宗確診個案，紐芬蘭與拉布拉多省亦宣布，聖誕假期結束後學校將改為網上授課。

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安大略省（Ontario）、魁北克省（Quebec）及卑詩省（British Columbia）是加拿大人口最多省份，同時亦為當地新增確診人數最多的地區。魁北克省在過去24小時內新增逾1.3萬宗確診，安大略省亦錄得逾1萬宗，卑詩省則新增2,944宗。

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）、艾伯塔省 （Alberta） 及紐芬蘭與拉布拉多省（Newfoundland and Labrador） 新增確診人數亦創當地記錄新高。其中曼尼托巴省新增947宗，較前一日825宗有所增。艾伯塔省錄得2,775宗，而紐芬蘭與拉布拉多省則錄得312宗。

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卑詩省宣布將推遲聖誕節後復課時間，令學校工作人員有更多時間實施加強防疫措施，但允許父母為衛生工作人員的教職員及學生如期在1月3日或4日返回校園。位處最北邊的努納武特（Nunavut）領地則表示，因應確診人數急增為醫療保健系統帶來的壓力，延長封鎖措施至1月17日。

紐芬蘭與拉布拉多省官員宣布，聖誕假期結束後，學校將改為網上授課形式上課。

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責任編輯：李俊儀