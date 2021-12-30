【食材加價】市民年尾要捱貴價？　美國牛肉、海鮮價格飆升最多1倍

新冠肺炎疫情繼續影響環球供應鏈，香港亦未能獨善其身。不少食品的來貨價持續上漲，令食肆經營出現壓力。有消費者亦聽聞外國薯條、肉類加價及早準備。

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受訪市民梁小姐表示，聽聞外國薯仔供應短缺，肉類又加價。她稱今年假期外出用餐的費用較去年上升40%。她又特意吃了一頓全牛火鍋，希望在未加價前，好好吃一頓。另亦有消費者打算預先購買急凍肉類。

長腳蟹來貨價飆升1倍

雖然有業界代表強調本港食品供應穩定，但經營「稻成小館」、「牛気」的餐飲集團「嚐‧高美」集團表示，近兩個月亦曾出現薯角缺貨的情況。集團總經理（採購）黃振權續指，美國牛肉的來貨價自今年中起，上漲超過4成，部分有殼的海鮮如長腳蟹等，更急升6、7成，甚至逾1倍。他相信主因是疫情所致，漁民減少出海捕獲海產，令供應減少。

除了空運到港的進口食品，連來自中國的蔬菜、調味料亦大受影響，部分蔬菜甚至已加價20%。黃振權稱，由於貨運司機現時到內地每跨越一個省份，便需進行病毒檢測；且不准落車，變相令很多司機亦不願到內地運貨。

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美國牛肉價格升5成

另一受訪企業享味飲食集團，經營鍋心粥底火鍋、鉄火堂等，則指貴價時令海鮮如龍蝦等，來貨價顯著增加，年初至今升幅達1倍。該企項目經理李漢楊解釋：「以前每日也有波士頓龍蝦經飛機到港，現時則不一定，要與其他行家『爭貨』。」而美國牛肉的來貨價亦至少升近5成。

面對食材成本上漲，兩間企業亦憂心影響年尾旺季的生意。他們亦不敢貿然加價，因消費者對價格非常敏感，十元八塊的加幅已會減卻顧客的消費意慾。無法把成本轉嫁予消費者，他們惟有從採購、開源節流入手。

餐廳不敢加價 如何應對？

嚐‧高美集團的黃振權透露，旗下餐廳惟有因應食品供應已調整餐牌，例如薯角缺貨便改用薯格或粗薯條。旗下火鍋店「牛気」本身有提供美國牛肉，以及較高價的日本牛肉。考慮到美國牛肉價格上漲，該企長遠亦會考慮增加採購日本牛肉，因兩者的價格差距已漸漸收窄。同時餐廳亦會提升「熟食吧」、「自助吧」的食品質素，期望減少對牛肉的消耗。

而享味飲食集團的李漢楊則坦言，食肆比較被動，面對成本上漲只能「硬食」。他指，惟有研發一些成本較低的菜式，「希望食客嗌一個貴餸時，另外嗌兩個平餸。」

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記者：葉泳珊