【Starlink】馬斯克稱太空浩瀚無比 反駁衛星險釀碰撞

美國Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的寬帶服務「星鏈(Starlink)」被指,早前兩度接近中國太空站,險釀碰撞危機。馬斯克近日受訪時反駁,指太空浩瀚無比,衛星非常渺小,不存在任何阻擋。

馬斯克(Elon Musk)接受英國傳媒訪問時表示,

太空非常浩瀚而衛星十分渺小。

(Space is just extremely enormous, and satellites are very tiny)