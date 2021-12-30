【Starlink】馬斯克稱太空浩瀚無比 反駁衛星險釀碰撞

美國Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX的寬帶服務「星鏈（Starlink）」被指，早前兩度接近中國太空站，險釀碰撞危機。馬斯克近日受訪時反駁，指太空浩瀚無比，衛星非常渺小，不存在任何阻擋。

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馬斯克（Elon Musk）接受英國傳媒訪問時表示，

太空非常浩瀚而衛星十分渺小。

（Space is just extremely enormous, and satellites are very tiny）

強調星鏈的衛星不可能阻擋其他衛星，亦無意阻擋任何衛星。

馬斯克更形容，地球低軌道無比寬闊，甚至大於地球表面面積，足以容納數千衛星同時航行，一如地球能夠有無數汽車行駛。但有專家質疑馬斯克的說法，懷疑若地球低軌道的衛星數量堪比地球上的車輛數目，或會產生航行安全問題。

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美國哈佛史密森天體物理中心（Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics）學者麥克道爾（Jonathan McDowell）表示，太空飛行器時速高達每小時約2.7萬公里，調整軌道防止碰撞所需空間非車輛可比擬。麥克道爾指出，在眾多太空飛行器航行計算中，預防撞擊的計劃需要數小時前制定，甚至可能花費數日。

目前為止，SpaceX已發射近2,000衛星，供星鏈服務使用，未來更計劃發得數以萬計衛星，提供更大範圍服務。

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責任編輯：吳漢培