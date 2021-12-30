烏克蘭醫院ICU點蠟燭悼念新冠死者 反釀火災3人死

烏克蘭一間醫院的深切治療部（ICU）病房，有醫院員工燃點蠟燭悼念新冠死者，卻意外引發火災，導致3人死亡及4人重傷。警方正調查起火原因，料因病房内製氧機的高濃度氧氣遇到蠟燭火焰而起火。

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事發於當地周二（28日），烏克蘭城市Kosiv一間醫院有名員工按照慣例，在ICU病房内燃點蠟燭悼念新冠死者。

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但這名員工當時是於病房内的5部製氧機旁燃點蠟燭，製氧機隨即起火。火災造成病房内3名病人死亡，分別為兩女一男。另外有4人遭嚴重燒傷，包括3名醫生，他們正接受治療。

緊急救援服務部門表示，有人不了解基本物理定律及無視安全規則，導致今次火災並帶來無法挽回的損失。

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烏克蘭今年2月已有兩宗醫院火災。氧氣樽在醫院十分常見，雖然性質易燃，但不少新冠患者接受治療期間都會用到。

醫院内的製氧機或氧氣樽等設備成為不少醫院起火的原因。北馬其頓有臨時醫院於9月發生火災，導致最少14人死亡，官員相信是因氧氣樽爆炸而起火。

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責任編輯：鄭錦玲