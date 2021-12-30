【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？

小米今年初推出摺疊手機Mix Fold搶攻市場，開售1分鐘內銷售額已突破4億元人民幣。據外電報道，日前再有關小米摺疊手機的專利，在美國專利及商標局（USPTO）的網站曝光。該小米摺疊手機的專利包括配備磁力連接的手寫筆，摺疊款式更與三星Galaxy Z Fold系列十分相似！

該專利文件中可見有小米摺疊手機的圖片，其摺疊顯示屏之間有一個鉸鏈，音量和電源開關按鈕設於屏幕右側。另有手寫筆，可以磁力連接在手機側面。雖然該專利並沒有透露該手機的具體規格或名稱，不過外界推測，該摺機可能是即將推出的Mix Fold 2。

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另據早前外電消息指，小米還在開發另一款摺疊手機，採用類似三星Z Flip系列設計，外部配置小型屏幕及雙攝鏡頭。

小米今年推出首款摺機Mix Fold，是目前內外屏幕都最大的一款，主屏幕為8.01吋、外屏幕為6.52吋，還支援最高規格的67W快充。而外電亦指出，小米可能在未來數天發布Mix Fold的繼任機款「Mix Fold 2」，可能在2022年3月上市。

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責任編輯：張寶燕