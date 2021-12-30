  • 20°C
香港時間 : 20211230日 (四) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？

科技 14:18 2021/12/30

分享：

小米今年初推出摺疊手機Mix Fold搶攻市場，開售1分鐘內銷售額已突破4億元人民幣。據外電報道，日前再有關小米摺疊手機的專利，在美國專利及商標局（USPTO）的網站曝光。該小米摺疊手機的專利包括配備磁力連接的手寫筆，摺疊款式更與三星Galaxy Z Fold系列十分相似！

該專利文件中可見有小米摺疊手機的圖片，其摺疊顯示屏之間有一個鉸鏈，音量和電源開關按鈕設於屏幕右側。另有手寫筆，可以磁力連接在手機側面。雖然該專利並沒有透露該手機的具體規格或名稱，不過外界推測，該摺機可能是即將推出的Mix Fold 2。

【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用

另據早前外電消息指，小米還在開發另一款摺疊手機，採用類似三星Z Flip系列設計，外部配置小型屏幕及雙攝鏡頭。

小米今年推出首款摺機Mix Fold，是目前內外屏幕都最大的一款，主屏幕為8.01吋、外屏幕為6.52吋，還支援最高規格的67W快充。而外電亦指出，小米可能在未來數天發布Mix Fold的繼任機款「Mix Fold 2」，可能在2022年3月上市。

【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭

【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機

責任編輯：張寶燕

相關文章

【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
今日
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
2021/12/29
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
2021/12/29
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
【元宇宙】Epic Games：活動演出藉元宇宙　開拓新穎娛樂
今日
【元宇宙】Epic Games：活動演出藉元宇宙　開拓新穎娛樂

你可能感興趣

【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
今日 11:00
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
19:00 2021/12/29
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
18:35 2021/12/29
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
科技產品 創新科技及應用 MIX 專利 小米

上一篇文章

【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用

下一篇文章

【CES 2022】OnePlus取消參與CES實體展　AMD、MSI轉戰線上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件
【網絡安全】三星Galaxy Store出現漏洞　散播惡意軟件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款