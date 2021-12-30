▲ 【國泰危機】國泰航空： 明年第一季取消多班客運航班 受累機組人員檢疫安排收緊

國泰航空 （00293） 再削客運運力。國泰航空在網站通告，因應最新機組人員檢疫限制的影響，不能如期運作所有已計劃的航班，正在整合現時至2022年第一季期間的航班並作出大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班。國泰航空在網站公告未有明示哪些航班被取消，籲乘客留意國泰航空網站。

國泰航空回應查詢時稱，最新機組人員檢疫限制的影響，不能如期運作所有已計劃的航班，正整合2022年1月的客運航班，會盡快聯絡受影響顧客，並會盡量安排他們乘搭其他航班，顧客亦可選擇悉數退款。

國泰表示，就顧客出行造成的不便，謹此衷心致歉並感謝顧客的諒解。

國泰航空：可安排退款 機組人員豁免檢疫安排已收緊

Omicron變種病毒全球盛行下，多名香港機組人員營運航班後染疫，港府擬要求香港運營的航空公司，昨日（29日）午夜起，本港取消對內地以外航班機組人員豁免檢疫安排。

按最新不同安排，國泰航空貨機機組人員除了繼續在外站不可出外，回港後也須在酒店隔離3日檢疫，不再獲准每日出外2小時。

國泰客運航班方面，主要改動為營運單程客機航班、另一程以乘客身份乘坐貨機的機組人員，相關機組人員原被安排在外站閉門休息、不可出外，回港後完成檢測後只須醫學觀察，無須隔離檢疫。最新安排下，相關機組人員也須在酒店隔離檢疫。

至於往返內地航線的機組人員維持在現有機場檢測後只須醫學觀察的安排。另外，營運往返內地以外航班的客機機組人員續以「閉環」方式管理。

據了解，國泰因無法確保足夠的酒店房間來滿足新規定，故計劃取消部分來港航班。

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