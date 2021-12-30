▲ 【Starlink險撞天宮】馬斯克反駁星鏈佔據太多空間 有科學家不同意「太空可容百億衛星」

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）另一主要投資SpaceX近期惹爭議，中國本周向聯合國太空機關提供文件指，SpaceX太空寬頻網絡「星鏈（Starlink）」的人造衛星年內曾兩度接近中國太空站天宮。馬斯克最新接受外電訪問時稱，SpaceX已發布近2000枚衛星實行星鏈服務，並認為近地球軌道可容納數以百億計衛星，星鏈不會妨礙任何人。

馬斯克稱：「太空非常巨大，衛星非常細小。我們沒有阻礙任何人做任何事，也不預期將造成阻礙。」他舉例，地球地面有數以十億計汽車，而且都停在地球「外殼（shell）」，認為太空有空間容納更多衛星，「數千顆衛星尤如無物」。

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歐洲太空總署曾指SpaceX提前制定太空規則 科學家不同意馬斯克言論

早於中國投訴星鏈衛星前，歐洲太空總署（ESA）署長Josef Aschbacher已質疑馬斯克正提前制定太空商業化的規則，指SpaceX發射數以千計人造衛星會令更少頻譜、近地軌道可被其他人使用。

最新也有科學家不同意馬斯克「太空可容百億衛星」的說法。哈佛-史密森天體物理學中心天體物理學家Jonathan McDowell指，人造衛星等航天器以時速逾2.7萬公里移動，不可能與汽車相提並論，航天器只有更少時間和空間去調整來避免潛在相撞，McDowell推算，以「3秒距離」計算，每層近地軌道只可容納約1000枚衛星。

McDowell稱：

對於許多太空用戶來說，規劃航天器之間避讓操作至少需要數小時甚至數天，這表明太空已經太擁擠了。

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馬斯克旗下SpaceX完成27億港元融資、估值逾7800億 Google母企有份參與，可見【下一頁】

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