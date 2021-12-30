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【航空業自救】日本航空攻中國市場　經微信售日本特產

商業 12:45 2021/12/30

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日本航空將於明年發展跨境電商業務，向中國市場銷售日本各地特產。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情持續，航空業仍然受壓。為了開拓收入來源，日本航空將於明年發展跨境電商業務，向中國市場銷售日本各地特產。

【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客

據日經中文網報道，日本航空將會為有意參與的企業，提供上架及配送等服務，經微信向中國消費者售賣日本貨品。屆時該企將會於微信中推出專用網購頁面，包括北海道、沖繩等日本各地特產。接到訂單後，上架企業可以將商品運送到日本航空的指定倉庫，然後由日航代為運送到中國。

日航早前已經與騰訊合作，在微信內增設購買機票的服務。目前還在考慮未來在微信的網購頁面，介紹商品產地等旅遊景點，吸引用戶進入機票預訂頁面。

日本另一間航企全日空（ANA）早前亦踏足跨境電商業務，與旗下的國際物流公司OCS合作，利用集團飛機把日本特產運輸到海外。目前業務已涉足韓國、台灣、新加坡等亞洲國家，未來將進一步擴大到歐美國家。

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責任編輯：葉泳珊

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