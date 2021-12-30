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【歐洲疫情】英法確診再創新高 西班牙縮短隔離

環球社會熱點 11:41 2021/12/30

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新冠肺炎Omicron變種病毒廣為傳播，在歐洲再掀新一波疫情。法國周三（29日）宣布新增逾20萬宗確診個案，再創歐洲地區單日確診記錄新高。法國衛生部形容，每秒都有2名法國人確診。英國確診人數亦再創新高，當地檢測工具更出現短缺。意大利政府正考慮再收緊疫苗通行證措施，刪除新冠病毒檢測陰性結果證明文件選擇。雖然西班牙確診創新高，但當地政府宣布縮短確診者隔離時間。

歐洲多國確診創新高 多市取消新年慶祝活動 【下一頁】

法國衛生部周三宣布，過去24小時錄得20.8萬宗確診個案，高於前一日錄得的近18萬宗，再創當地單日確診記錄新高。衛生部長韋朗（Olivier Véran）表示，數據代表過去24小時內平均每一秒，都有2名法國人錄得確診。韋朗指，雖然目前確診個案大規模增長尚未對醫療保健系統產生影響，但警告影響最終無可避免會發生。

確診人數同樣創新高的還有英國，當地周三錄得逾18.3萬宗新增確診。數據包含北愛爾蘭因聖誕節延後報告的5日，佔當中近2.3萬宗。蘇格蘭同日亦新增近1.6萬宗確診，創當地疫情爆發以來新高，當地官員預料未來數周數目將急劇增加。英國快速檢測工具出現短缺，英國衛生官員表示，供應將在下周恢復正常，呼籲民眾首先使用家中已有工具。

法國加快打第3針 希臘入超市需戴雙口罩 【下一頁】

意大利周三宣布錄得逾9.8萬宗新增確診個案，測試呈陽性比率從周二（28日）的7.5%升至9.5%。當地早前已實施疫苗通行證措施，公私營機構僱員需出示疫苗接種、康復或病毒檢測陰性證明文件，才能進入工作場所。政府正在考慮未來收緊限制，僅出示病毒檢測陰性證明文件亦不能進入。意大利已取消官方慶祝新年活動，當地亦意見促請政府，取消或縮短已接種第3針的確診接觸者隔離時間。

西班牙周二（28日）錄得新增近10萬宗確診，全國14日感染率錄創紀錄新高1,360，即平均每10萬人就有1,360人感染，較前一日的1,206人有所增加。但當地衛生部宣布，周四（30日）起確診者若已無徵狀，隔離時間可由10日縮短至7日，密切接觸者隔離時間亦同樣縮至7日。據報措施至少影響50萬名確診者，令他們提早結束隔離。

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責任編輯：李俊儀

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