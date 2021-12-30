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【蔚來NIO】李斌：暫無來港上市計劃 股價年初至今挫近五成

股市 11:54 2021/12/30

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【蔚來NIO】李斌：暫無來港上市計劃 股價年初至今挫近五成

蔚來汽車（美︰NIO）創辦人李斌接受內媒《貝殼財經》訪問時表示，目前蔚來暫無來港上市計劃 。蔚來汽車早前據報今年3月申請來港第二上市，但受港交所 （00388） 各方面查詢影響，計劃或推遲到明年。惟李斌打破傳聞，李斌表示，對於來港上市，公司目前沒有什麼特別新的計劃，會做對投資者最合理的資本市場安排，也會積極去看各種可能性。

受中美關係影響，蔚來股價今年反覆，由年初每股53.49美元，至今下挫約48%。李斌表示這沒什麼，股價漲跌都很多原因，尤其是中概股，公司更多關注業務的基本面，總體相信經濟是理性的，最後還是看商業本質，不用特別在乎太短期的調整。

李斌看好中國汽車市場。李斌指，中國有全世界最大的汽車產量，最完備的工業基礎、供應鏈基礎、人才基礎和市場基礎， 能夠同時擁有這4方面的有利條件，全球範圍內就只有中國。預計2030年，中國智能電動車的滲透率，在新車銷售上會超過 90%。

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相關報道：【NIO】蔚來汽車與殼牌建戰略合作夥伴關係　合作運營電池充電及交換設施

【業績】蔚來汽車季度收入按年升近1.2倍　展望遜市場預期

【蔚來NIO業績】蔚來汽車季度虧損收窄　李斌：正籌備新品牌打大眾市場、股價盤後升1%

 

 

 

美股 蔚來（美：NIO） 經濟 汽車 中國概念股 第二上市
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