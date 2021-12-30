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【CES 2022】OnePlus取消參與CES實體展　AMD、MSI轉戰線上

科技 11:36 2021/12/30

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科技界盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），將於明年1月5日揭幕，AMD、OnePlus、MSI最新亦表示放棄參與CES 2022實體展。（法新社資料圖片）

由於Omicron新變種病毒株擴散全球，多間知名科技大企早已宣布取消參與CES 2022實體展，AMD、OnePlus、MSI最新亦表示放棄參與CES 2022實體展。

科技界盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），將於明年1月5日揭幕。其中AMD和MSI均表示轉戰網上作替代方案，OnePlus則未有更新活動安排。

綜合早前消息，中國科技品牌OPPO旗下獨立營運的品牌OnePlus，原定於CES 2022發布OnePlus 10 Pro旗艦手機，搭配高通最新的 Snapdragon 8 Gen 1芯片；AMD則會揭曉多款新芯片，包括手提電腦、桌上電腦的芯片。

【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展

【Wi-Fi 7】新一代Wi-Fi快2.4倍！　預計明年CES登場

雖然眾多科企表示在疫情考量下決定不參展，惟CES的主辦單位消費者科技協會（CTA）依然「企硬」，強調明年CES會如期舉行。而到目前為止還沒放棄參展的知名品牌，大概只剩下三星、Sony及LG。

【CES 2022】再有科企退出CES　主辦方：照常舉行無意推遲

*重溫《ET開市直擊》-溫傑教你入手收息股攻略！*【按此-附time code】


 

責任編輯：張寶燕

創新科技及應用 疫情 拉斯維加斯 CES OnePlus MSI AMD 美國 Sony LG

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