【CES 2022】OnePlus取消參與CES實體展　AMD、MSI轉戰線上

▲ 科技界盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），將於明年1月5日揭幕，AMD、OnePlus、MSI最新亦表示放棄參與CES 2022實體展。（法新社資料圖片）

由於Omicron新變種病毒株擴散全球，多間知名科技大企早已宣布取消參與CES 2022實體展，AMD、OnePlus、MSI最新亦表示放棄參與CES 2022實體展。

科技界盛事之一的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），將於明年1月5日揭幕。其中AMD和MSI均表示轉戰網上作替代方案，OnePlus則未有更新活動安排。

綜合早前消息，中國科技品牌OPPO旗下獨立營運的品牌OnePlus，原定於CES 2022發布OnePlus 10 Pro旗艦手機，搭配高通最新的 Snapdragon 8 Gen 1芯片；AMD則會揭曉多款新芯片，包括手提電腦、桌上電腦的芯片。

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雖然眾多科企表示在疫情考量下決定不參展，惟CES的主辦單位消費者科技協會（CTA）依然「企硬」，強調明年CES會如期舉行。而到目前為止還沒放棄參展的知名品牌，大概只剩下三星、Sony及LG。

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責任編輯：張寶燕