▲ 【新股IPO】商湯：受美打壓續研究原創AI技術 陳茂波撐場敲鑼

商湯集團 （00020） 今日首日掛牌，一度彈升兩成。商湯集團在上海、香港共同舉行上市儀式，聯合創始人、董事會執行主席兼首席執行官徐立在上海現場稱，商湯集團相信人工智能（AI）技術變革帶來價值，可推動普惠和公平的智能時代到來，會繼續推動人工智能基礎設施的建設，賦能百業。

徐立續指，人工智能行業應用廣泛，雖然疫情令全球化發展停頓，而且地緣政治令公司受到美國打壓，但未來會繼續堅持研究原創技術。

以香港為總部的商湯集團上市期間陷美國制裁風波，財政司司長陳茂波今早在香港現身出席商湯上市儀式，為疫情後少有地有港府官員出席新股敲鑼。

陳茂波在上市儀式上表示，政府過去4年投放逾1300億元推動創科發展，而商湯在香港上市可說明香港兼具國際金融中心及國際創新科技中心優勢，有信心香港可孕育更多「獨角獸」。

至上午11時05分，商湯暫報4.38元，較招股價3.85元，高14%，成交9.08億元，即市市值逾1400億元。

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