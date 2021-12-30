【新股IPO】商湯：受美打壓續研究原創AI技術　陳茂波、段崇智撐場敲鑼（第二版）

▲ 【新股IPO】商湯：受美打壓續研究原創AI技術 陳茂波撐場敲鑼

商湯集團 （00020） 今日首日掛牌，一度彈升兩成。商湯集團在上海、香港共同舉行上市儀式，聯合創始人、董事會執行主席兼首席執行官徐立在上海現場稱，商湯集團相信人工智能（AI）技術變革帶來價值，可推動普惠和公平的智能時代到來，會繼續推動人工智能基礎設施的建設，賦能百業。

徐立續指，人工智能行業應用廣泛，雖然疫情令全球化發展停頓，而且地緣政治令公司受到美國打壓，但未來會繼續堅持研究原創技術。

商湯集團早市彈升兩成後，升幅不斷收窄，首日收報4.13元，較招股價3.85元，高7%，成交14億元，市值逾1374億元。

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陳茂波、段崇智出席商湯上市儀式 科技園：反映香港有力孕獨角獸

以香港為總部的商湯集團上市期間陷美國制裁風波，財政司司長陳茂波今早在香港現身出席商湯上市儀式，為疫情後少有地有港府官員出席新股敲鑼。另外，中大校長段崇智也有出席儀式。

陳茂波在上市儀式上表示，政府過去4年投放逾1300億元推動創科發展，而商湯在香港上市可說明香港兼具國際金融中心及國際創新科技中心優勢，有信心香港可孕育更多「獨角獸」。

商湯2014年在香港科學園設立全球總部，香港科技園公司行政總裁黃克強在商湯上市後表示，高興見證商湯由中文大學開始研發工作，紮根科學園並成立本地培養的創始團隊，一直發展成為香港首間獨角獸及全球的人工智能領袖，商湯在香港上市反映他們對香港創科前景的信心，證明香港有能力孕育出世界頂尖的科技企業。

商湯被美國制裁後重新啟動招股，香港科技園創投基金在第二輪招股加入成為基石投資者，認購500萬美元。

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