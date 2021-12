【Omicron變種】加Delta 世衛警告爆發疫情海嘯

Omicron變種正於美國等地逐漸取代Delta變種,成為當地主流新冠病毒株。世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞周三(29日),Omicron變種以及Delta變種將構成雙重威脅,甚至引發疫情海嘯再次湧現大量確診個案。

英婦因孕未打疫苗感染 產子後昏迷終不治 【下一頁】

外界有研究指Omicron變種的傳播力較高,但引發的症狀較Delta變種溫和。

但譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)警告上述兩款毒株於各地廣泛傳播,構成了雙重威脅(twin threat),使確診創新高的同時,也令住院及死亡人數急增。

他表示高度關注Omicron變種的極高傳播力,再加上Omicron變種與Delta變種同時蔓延,正導致確診個案如海嘯般湧現。

譚德塞警告:

這將繼續為筋疲力盡的醫護及即將崩潰的醫療系統帶來龐大壓力。

(This is and will continue to put immense pressure on exhausted health workers, and health systems on the brink of collapse.)