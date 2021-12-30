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【Omicron變種】加Delta 世衛警告爆發疫情海嘯

環球社會熱點 10:53 2021/12/30

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Omicron變種正於美國等地逐漸取代Delta變種，成為當地主流新冠病毒株。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周三（29日），Omicron變種以及Delta變種將構成雙重威脅，甚至引發疫情海嘯再次湧現大量確診個案。

英婦因孕未打疫苗感染 產子後昏迷終不治 【下一頁】

外界有研究指Omicron變種的傳播力較高，但引發的症狀較Delta變種溫和。

但譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告上述兩款毒株於各地廣泛傳播，構成了雙重威脅（twin threat），使確診創新高的同時，也令住院及死亡人數急增。

他表示高度關注Omicron變種的極高傳播力，再加上Omicron變種與Delta變種同時蔓延，正導致確診個案如海嘯般湧現。

譚德塞警告：

這將繼續為筋疲力盡的醫護及即將崩潰的醫療系統帶來龐大壓力。

（This is and will continue to put immense pressure on exhausted health workers, and health systems on the brink of collapse.）

【英國疫情】英格蘭聖誕周逾500名未成年人染疫入院 【下一頁】

不少西方富國都推出大規模新冠疫苗加強劑接種計劃，譚德塞批評上述計劃分薄了接種率較低的貧國疫苗供應。這種情況為病毒傳播及變種製造機會，或會拖長新冠疫情的持續時間。

他表示WHO訂立目標，希望全球在明年中之前可達到7成接種率，新冠疫情最嚴重階段才有望結束。然而，全球近100個國家尚未達到4成人口接種率的基本目標。

WHO指截至周日（26日）的一周内，歐洲所有變種引發的新確診個案升幅達57%，而美洲的升幅也達到30%。

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責任編輯：鄭錦玲

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