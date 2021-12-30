拜登將與普京通話 12月內兩度對話

東歐局勢緊張，俄羅斯早前已表明邀請西方國家，盡快展開商討烏克蘭邊境問題。美國政府近日表示，應俄方邀請，兩國總統將於當地時間周四（30日）通話，預料討論未來雙方在外交層面的接觸等。今次亦是兩國元首在12月內第2度對話。

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美國國家安全委員會（National Security Council，簡稱NSC）發言人霍恩（Emily Horne）表示，總統拜登（Joe Biden）接受俄羅斯邀請，於周四將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，商討多項議題，包括即將與俄方開展的外交接觸。

霍恩表示，美國政府將持續與歐洲盟友及合作伙伴保持深度外交聯繫，協商共識以應對俄羅斯在烏克蘭邊境不斷加強的軍事威脅。霍恩指拜登已與歐洲多國領袖對話，華府官員亦多方面接觸北約﹑歐盟及歐洲安全與合作組織人員。

拜登預料在通話中提及即將於1月10日舉行，美俄雙邊會談的前瞻內容，同時亦探討俄羅斯與北約及歐洲安全與合作組織即將舉行的會談。通話預料在美國東岸時間周四下午3時30分舉行。

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華府資深官員透露，美國與盟友一邊通過有效外交手段應對俄羅斯，同時亦準備一旦俄羅斯入侵烏克蘭時將作出的強硬回應。

官員更指出，俄羅斯若攻擊烏克蘭，美國有計劃增強北約在東歐的軍事姿態，亦準備隨時向烏克蘭提供更多援助，協助對方加強防衛。官員表示，美方持續向俄國表明立場，希望雙方能在會談取得實際成果，必須為現時的緊張局勢降溫。

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責任編輯：吳漢培