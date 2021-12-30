招商永隆銀行贈食物福袋　愛心迎冬至　福袋送暖意 

▲ 招商永隆銀行企業傳訊部主管李美莉（左一）及香港聖公會福利協會助理總幹事黃羨琰（右一）與以一眾受惠者合照，受惠者收到「招商永隆銀行食物福袋」後都表示非常高興。

招商永隆銀行（「本行」）一向積極行善，關心社會。雖然今年新型冠狀病毒疫情穩定下來，但病毒不斷變種，疫情對社會大眾的心情還是塗上一層陰霾；而對很多基層家庭和長者而言，購買日常糧食仍是一件困難的事，更遑論是買一些額外的應節食品過節。因此，本行希望可以略盡綿力送贈食物福袋，讓基層家庭在冬至可以享受豐富佳餚，與家人共聚團圓。



今年，本行委託香港聖公會福利協會為屯門、荃灣及葵青區基層家庭及長者送上「招商永隆銀行食物福袋」，讓「愛心迎冬至‧福袋送暖意」傳送至每一位受惠者。800個「招商永隆銀行食物福袋」已於2021年12月9日送抵香港聖公會福利協會有限公司轄下的「恩澤膳」短期食物援助服務隊（「恩澤膳」），並已經開始分發予有需要人士，讓他們在冬至為家人準備豐富佳餚，在節日共享溫暖和歡樂。

▲ 受惠者前往「恩澤膳」領取「招商永隆銀行食物福袋」。

▲ 受惠者前往「恩澤膳」領取「招商永隆銀行食物福袋」。

「招商永隆銀行食物福袋」內包括日常食糧，如：白米、燕麥片、上海麵、蝦籽麵和低鈉午餐肉等。適逢冬至將近，本行更特別準備一些應節食物，包括：冬菇、罐頭鮑魚、蝦米、雲耳和紅棗等，讓他們可以歡度一個溫暖的冬至。同時，每個「招商永隆銀行食物福袋」亦附上本行2022壬寅虎年「迎金虎 富滿堂」年曆卡和新年利是封，增添節日氣氛。



作為一間「有溫度」的本地銀行，本行往往站在客戶的角度出發而提供合適服務，同樣地，在準備「招商永隆銀行食物福袋」的過程中，本行亦最顧及「客戶」的需要，所以本行先向「恩澤膳」瞭解受惠者希望收到什麼的節日食品。

▲ 「恩澤膳」團隊向招商永隆銀行企業傳訊部主管李美莉（中）介紹「恩澤膳」的食物援助服務。

本行得悉受惠者除了希望收到冬菇、罐頭鮑魚、蝦米等價格日漸上脹而較難負擔的應節食物外，部分受惠者亦希望收到保存時間較為長久而且美味香口的罐頭午餐肉。本行及「恩澤膳」雖對罐頭午餐肉存有營養憂慮，惟本行希望「招商永隆銀行食物福袋」不僅能夠減輕受惠者的日常生活負擔，更能讓他們品嘗喜愛的食物及帶來快樂，因此特意準備了低鈉午餐肉，既美味又相對健康。

▲ 招商永隆銀行送贈800個「招商永隆銀行食物福袋」予屯門、荃灣及葵青區基層家庭及長者。

自2020年新型冠狀病毒疫情爆發，本行已連續2年於冬至節捐贈食物福袋予有需要家庭，今年更捐贈共800個「招商永隆銀行食物福袋」予有需要的長者和基層人士，讓他們在冬至節中度過溫暖的日子，同時實現本行「取諸社會，用之社會」之服務理念，幫助社會有需要的人。



(特約)