【新股IPO】三新股首掛報捷　商湯全日僅升7%最遜色、泉峰每手帳面賺1240元

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【恒大汽車708】恒大汽車首款量產車款「恒馳5」據報完成生產 低位累計彈6成今轉弱
商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 今日掛牌，前遭美國制裁的商湯亦高開1.6%，開市報3.91元，早段曾升23%，半日升11%，午後升幅進一步收窄，全日升7.3%，收4.13元，一手1000股帳面賺280元。
另外，泉峰控股高開18%，開市報51.8元，之後升幅擴大，全日收56元，較定價43.6元升28.4%，一手100股帳面賺1240元；聖諾醫藥則平開，開市報65.9元，全日收77.9元，升18.2%，一手50股帳面賺600元。
三新股昨日暗盤表現
|公司
|招股價
|全日收報
|變化幅度
|一手帳面賺蝕
|商湯集團
|3.85
|4.13
|+7.3%
|+280
|聖諾醫藥
|65.9
|77.9
|+18.2%
|+600
|泉峰控股
|43.6
|56
|+28.4%
|+1240
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