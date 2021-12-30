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【新股IPO】三新股首掛報捷　商湯全日僅升7%最遜色、泉峰每手帳面賺1240元

股市 17:19 2021/12/30

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商湯集團  （00020）  、聖諾醫藥  （02257）  以及泉峰控股  （02285） 今日掛牌，前遭美國制裁的商湯亦高開1.6%，開市報3.91元，早段曾升23%，半日升11%，午後升幅進一步收窄，全日升7.3%，收4.13元，一手1000股帳面賺280元。

另外，泉峰控股高開18%，開市報51.8元，之後升幅擴大，全日收56元，較定價43.6元升28.4%，一手100股帳面賺1240元；聖諾醫藥則平開，開市報65.9元，全日收77.9元，升18.2%，一手50股帳面賺600元。

三新股昨日暗盤表現

公司 招股價 全日收報 變化幅度 一手帳面賺蝕
商湯集團 3.85 4.13 +7.3% +280
聖諾醫藥 65.9 77.9 +18.2% +600
泉峰控股 43.6 56 +28.4% +1240

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】 

相關文章：【新股IPO】商湯掛牌在即　創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至逾265億元

【新股IPO】商湯0020暗盤失守招股價　明日首掛是否值得入場？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

港股 聖諾醫藥－B（02257） 商湯科技（00020） 泉峰控股（02285） IPO

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