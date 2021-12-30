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【新股IPO】三新股首掛　商湯早段升兩成、一手帳面暫賺780元

股市 09:38 2021/12/30

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商湯集團  （00020）  、聖諾醫藥  （02257）  以及泉峰控股  （02285） 今日掛牌，前遭美國列入黑名單的商湯亦高開1.6%，開市報3.91元，開市升幅迅速擴大，截至9時34分，升幅擴闊至兩成，最新報4.63元，一手1000股帳面賺780元。

另外，泉峰控股高開18%，開市報51.8元，最新報51.1元，較定價43.6元升17.2%，一手100股帳面賺750元；聖諾醫藥則平開，開市報65.9元，現同樣無升跌。

三新股昨日暗盤表現

公司 招股價 暗盤價 變化幅度 一手帳面賺蝕
商湯集團 3.85 3.83 -0.5% -20
聖諾醫藥 65.9 65.95 +0.1% +2.5
泉峰控股 43.6 50.25 +15.3% +665

商湯集團昨日暗盤未能守住招股價，惟券商預計商湯今日首掛仍有機會企穩招股價，對於中長線投資者而言，可以考慮在商湯跌穿招股價時進場。

相關文章：【新股IPO】商湯掛牌在即　創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至逾265億元

【新股IPO】商湯0020暗盤失守招股價　明日首掛是否值得入場？

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

港股 聖諾醫藥－B（02257） 商湯科技（00020） 泉峰控股（02285） IPO

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