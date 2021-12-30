【新股IPO】三新股首掛　商湯早段升兩成、一手帳面暫賺780元

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【恒大3333】恒大股價跌6% 兩筆美元債利息到期涉近20億元 部分持有人據稱未收到應付利息
商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 今日掛牌，前遭美國列入黑名單的商湯亦高開1.6%，開市報3.91元，開市升幅迅速擴大，截至9時34分，升幅擴闊至兩成，最新報4.63元，一手1000股帳面賺780元。
另外，泉峰控股高開18%，開市報51.8元，最新報51.1元，較定價43.6元升17.2%，一手100股帳面賺750元；聖諾醫藥則平開，開市報65.9元，現同樣無升跌。
三新股昨日暗盤表現
|公司
|招股價
|暗盤價
|變化幅度
|一手帳面賺蝕
|商湯集團
|3.85
|3.83
|-0.5%
|-20
|聖諾醫藥
|65.9
|65.95
|+0.1%
|+2.5
|泉峰控股
|43.6
|50.25
|+15.3%
|+665
商湯集團昨日暗盤未能守住招股價，惟券商預計商湯今日首掛仍有機會企穩招股價，對於中長線投資者而言，可以考慮在商湯跌穿招股價時進場。
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