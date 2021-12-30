【新股IPO】三新股首掛　商湯半日升11%升幅縮一半、聖諾醫藥、泉峰齊升逾兩成

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【國泰危機】國泰航空： 明年第一季取消多班客運航班 受累機組人員檢疫安排收緊
商湯集團 （00020） 、聖諾醫藥 （02257） 以及泉峰控股 （02285） 今日掛牌，前遭美國制裁的商湯亦高開1.6%，開市報3.91元，早段曾升23%，高見4.74元，午市收報4.29元，升11%，一手1000股帳面賺440元。
另外，泉峰控股高開18%，開市報51.8元，之後升幅擴大，高見55.45元，較定價43.6元升27.2%，午收55.05元，升26%，一手100股帳面賺1145元；聖諾醫藥則平開，開市報65.9元，午收79.2元，半日升兩成，一手50股帳面賺665元。
三新股昨日暗盤表現
|公司
|招股價
|暗盤價
|變化幅度
|一手帳面賺蝕
|商湯集團
|3.85
|3.83
|-0.5%
|-20
|聖諾醫藥
|65.9
|65.95
|+0.1%
|+2.5
|泉峰控股
|43.6
|50.25
|+15.3%
|+665
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