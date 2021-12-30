【ADR+夜期】臨近年結　阿里美股高港6%　夜期急挾246點（不斷更新）

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【美股市況】納指漲0.5% 道指標指創新高（不斷更新）
臨近年結、季結、月結，市場急挾淡倉，夜期抽升246點，高水276點，反映中概股走勢的納指金龍指數升5%，阿里巴巴美股急挾6%，相當於116.35港元，高港收市價5.9%。騰訊ADR及美團ADR高港3%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|47.37
|+1.0%
|美團ADR
|224.77
|+2.9%
|騰訊ADR
|455.78
|+2.8%
|阿里巴巴美股
|116.42
|+5.9%
港股期結日反覆靠穩，恒生指數高開43點，其後曾升逾百點，惟反彈乏力，午後一度轉跌略穿二萬三，恒生指數收報23112點，升25點，成交691.9億元。恒生科技指數升近0.1%，報5475點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，曾創新低。商湯 （00020） 首掛升7%；藥明生物 （02269） 升近3%，恒大 （03333） 跌9%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【23：06】夜期抽升246點
【18：52】恒指夜期跌29點，報23113點，高水1點。
【16：10】恒生指數收報23112點，升25點，成交691.9億元。恒生科技指數升近0.1%，報5475點。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，曾創新低。商湯 （00020） 首掛升7%；藥明生物 （02269） 升近3%，恒大 （03333） 跌9%。
【16：00】恒生指數U盤前升15點，報23102點。
【15：44】【新股IPO】商湯首掛未潛水 創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至304億元
【15：44】【快手1024】快手電商笑古：首11個月33個品牌GMV破億 明年電商戰略升級新增「大搞產業帶」
【15：37】港股尾市升約25點，報23112點；科指跌0.2%，報5458點。
【15：10】【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價曾穿110元 擬出售逾百億微博持股、或由國企接手
【15：09】藥明生物 （02269） 尾市升近3%，高見90元。
【15：01】上證升0.6%；深證升近1%；創業板指升1.3%。
【14：49】恒指反覆，最新再轉升約25點，重上23100點水平，午後一度跌穿二萬三，低見22990點。
【14：38】中國奧園 （03883） 午後跌幅擴至逾9%，破底低見1.35元。
【14：22】大市最新跌近70點，於23000點水平爭持。
【13：37】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至1%，低見109.3元創上市新低。
【13：35】恒指跌近100點，跌穿23000點關口。
【13：31】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾3%，破底低見329.8元；快手 （01024） 跌逾1%，低見67.5元。
【13：29】【康希諾6185】墨西哥據報將康希諾新冠疫苗訂單量削逾一半 康希諾股價照升近3%
【13：26】大市午後再度轉跌，最新跌約12點，報23073點；科指跌0.2%，報5460點。
【13：24】恒指最新升幅收窄至不足10點。
【13：20】恒大 （03333） 午後跌逾9%；恒大汽車 （00708） 跌逾6%；恒大物業 （06666） 跌逾3%破底。
【13：16】新股泉峰控股 （02285） 升三成；商湯 （00020） 升近一成；聖諾醫藥 （02257） 升逾13%。
【13：15】發展局將於下午4時半公布下一季度賣地計劃安排，特首林鄭月娥率先透露當局將於下午一併公布在賣地條款內加入單位面積下限的建議，恒地 （00012） 升0.2%；新地 （00016） 升0.3%；新世界 （00017） 升0.5%；信置 （00083） 升0.1%；長實 （01113） 升逾1%。
【13：12】阿里巴巴 （09988） 午後轉跌0.3%；騰訊 （00700） 升幅收窄至0.4%；美團 （03690） 升0.8%。
【13：08】云想科技 （02131） 升三成，高見2.7元。云想科技公布獲受託人知會，於12月1日至29日期間，受託人已根據受限制股份單位計劃的規則動用合共約3120萬元以每股股份約2.55元的平均價格，在市場上購買合共1223.6萬股股份。
【13：04】智富資源投資 （00007） 復牌升一成，曾破頂高見0.2元。
【13：00】港股午後初段升約53點，報23139點；科指升0.3%，報5485點。
【12：49】恒指黑期升約95點，報23156點。
【12：00】恒生指數半日升48點，報23134點，成交368億元。恒生科技指數升0.2%，報5483點。商湯 （00020） 首掛半日報4.29元，高招股價11%；恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾8%；開拓藥業 （09939） 再跌逾13%。
【11：41】港股中午收市前升約43點，報23129點。
【11：37】中國奧園 （03883） 跌逾6%，破底低見1.37元。奧園系、A股上市的醫美科技商奧園美谷（深：000615）多個高層辭職。
【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.8%；深證升1.2%；創業板指升1.5%。
【11：20】東方滙財證券 （08001） 飈升44%，高見0.127元，成交326萬元。
【11：18】大市升幅收窄至約70點，報23156點；科指升0.5%，報5502點。
【11：14】【內房危機】佳兆業今日兩筆美元債利息到期 涉逾12億元
【11：13】【新股IPO】商湯：受美打壓續研究原創AI技術 陳茂波撐場敲鑼
【11：04】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌0.9%；中海油 （00883） 跌0.6%；中石化 （00386） 跌0.5%。
【10：56】開拓藥業 （09939） 跌幅擴大至逾14%，低見11.88元，成交5345萬元。富瑞將開拓藥業評級由「買入」降至「持有」，目標價由141元大降至15元。
【10：38】恒指反覆升約150點，報23236點；科指升1%，報5528點。
【10：31】時富金融 （00510） 未止跌，股價再跌逾7%，破底低見0.226元。
【10：26】云想科技 （02131） 升逾21%，高見2.55元。
【10：26】部分內銀據報出現「資產荒」 小微企的信貸需求或影響明年首季業績
【10：21】【北水南下】內地本月有29隻具港股成份的基金發行 多隻港股ETF份額大增
【10：16】所羅門環球股權 （08552） 再升逾73%，破頂高見0.085元。
【10：06】開拓藥業 （09939） 續挫逾9%，低見12.4元。
【10：05】【中移動941】中移動遭加拿大以國家安全為由封殺 加國業務下周三起停運
【10：00】恒騰 （00136） 股價回吐4%，低見2.8元。
【09：57】微盟 （02013） 升幅擴大至逾5%，高見7.2元，今早曾破底低見6.79元。
【09：51】青島銀行 （03866） 十供三，股價跌逾2%。
【配股集資】青島銀行擬配發AH股籌43億元人幣 H股配股價折讓逾一成
【09：47】電力股逆市續跌，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。
【09：46】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，低見1.5元，成交1595萬元。
【09：45】京東 （09618） 股價反彈逾3%，高見264元。
【09：39】大市最新回升約65點，報23151點；科指轉升0.5，報5500點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 轉升0.7%；騰訊 （00700） 升0.9%。
【09：35】恒指開市後轉跌約20點。
【09：33】商湯 （00020） 開市後升幅擴大至21%，高見4.74元。
【09：34】中國恒大 （03333） 跌逾3%，低見1.58元；恒大汽車 （00708） 跌逾3%，低見3.15元；恒大物業 （06666） 跌逾2%，破底低見2.57元。
【09：28】微盟 （02013） 股價反彈高開2%。微盟稱不知悉股價變動的任何原因，或須披露的資料。
【SaaS股】微盟今日急插8%、創近一年半新低 董事會：不知悉股價變動原因
【09：22】恒生指數開報23130點，升43點。恒生科技指數跌0.02%，報5470點。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，分別跌0.5%及0.2%；商湯 （00020） 首掛開報3.91元，高招股價1.6%。
【新股IPO】三新股首掛 泉峰高開18%一手暫賺820元、商湯高開1.6%
【09：14】期指開報23038點，跌28點或0.1%。
【09：08】恒指黑期升約12點，報23073點，道指期貨跌14點，報36474點。
【08：16】【恒大3333】恒大兩筆美元債利息到期涉近20億元 部分持有人據稱未收到應付利息
【08：04】【滴滴業績】滴滴季度蝕逾300億元人民幣 正推進香港上市計劃
【07：45】港股ADR收報23032點，跌53點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.13元，較港收市價高0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報443.09元，較港收市價低1.71元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.26元，較港收市價低1.34元或1.2%。
【07：30】市場繼續評估Omicron爆發對經濟的影響，道指標指齊破頂，納指偏軟 ； 道指收市升90點，報36488點；標指升6點，報4793點；納指則跌15點，報15766點。
【開市9點半】無懼美國制裁、中概股熊市 商湯上市暗盤破發今首掛
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責任編輯︰梁浩碩