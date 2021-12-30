【港股市況】恒指期結日高開43點反覆向上　商湯首掛早段升逾兩成（不斷更新）

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【配股集資】青島銀行擬「10供3」配發AH股 H股配股價折讓逾一成
港股期結日，恒生指數開報23130點，升43點。恒生科技指數跌0.02%，報5470點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，分別跌0.5%及0.2%。今日共有3隻新股掛牌，其中商湯 （00020） 首掛開報3.91元，高招股價1.6%。
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即市走勢︰
【09：51】青島銀行 （03866） 十供三，股價跌逾2%。
【配股集資】青島銀行擬配發AH股籌43億元人幣 H股配股價折讓逾一成
【09：47】電力股逆市續跌，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。
【09：46】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，低見1.5元，成交1595萬元。
【09：45】京東 （09618） 股價反彈逾3%，高見264元。
【09：39】大市最新回升約65點，報23151點；科指轉升0.5，報5500點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 轉升0.7%；騰訊 （00700） 升0.9%。
【09：35】恒指開市後轉跌約20點。
【09：33】商湯 （00020） 開市後升幅擴大至21%，高見4.74元。
【09：34】中國恒大 （03333） 跌逾3%，低見1.58元；恒大汽車 （00708） 跌逾3%，低見3.15元；恒大物業 （06666） 跌逾2%，破底低見2.57元。
【09：28】微盟 （02013） 股價反彈高開2%。微盟稱不知悉股價變動的任何原因，或須披露的資料。
【SaaS股】微盟今日急插8%、創近一年半新低 董事會：不知悉股價變動原因
【09：22】恒生指數開報23130點，升43點。恒生科技指數跌0.02%，報5470點。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，分別跌0.5%及0.2%；商湯 （00020） 首掛開報3.91元，高招股價1.6%。
【新股IPO】三新股首掛 泉峰高開18%一手暫賺820元、商湯高開1.6%
【09：14】期指開報23038點，跌28點或0.1%。
【09：08】恒指黑期升約12點，報23073點，道指期貨跌14點，報36474點。
【08：16】【恒大3333】恒大兩筆美元債利息到期涉近20億元 部分持有人據稱未收到應付利息
【08：04】【滴滴業績】滴滴季度蝕逾300億元人民幣 正推進香港上市計劃
【07：45】港股ADR收報23032點，跌53點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.13元，較港收市價高0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報443.09元，較港收市價低1.71元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.26元，較港收市價低1.34元或1.2%。
【07：30】市場繼續評估Omicron爆發對經濟的影響，道指標指齊破頂，納指偏軟 ； 道指收市升90點，報36488點；標指升6點，報4793點；納指則跌15點，報15766點。
【開市9點半】無懼美國制裁、中概股熊市 商湯上市暗盤破發今首掛
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責任編輯︰梁浩碩