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【港股市況】恒指期結日反覆升逾百點　商湯首掛早段曾升兩成（不斷更新）

股市 11:21 2021/12/30

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港股市況不斷更新

港股期結日，恒生指數開報23130點，升43點。恒生科技指數跌0.02%，報5470點。ATM個別發展，騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，分別跌0.5%及0.2%。今日共有3隻新股掛牌，其中商湯 （00020） 首掛開報3.91元，高招股價1.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【11：20】東方滙財證券 （08001） 飈升44%，高見0.127元，成交326萬元。

【11：18】大市升幅收窄至約70點，報23156點；科指升0.5%，報5502點。

【11：14】【內房危機】佳兆業今日兩筆美元債利息到期　涉逾12億元

【11：13】【新股IPO】商湯：受美打壓續研究原創AI技術　陳茂波撐場敲鑼

【11：04】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌0.9%；中海油 （00883） 跌0.6%；中石化 （00386） 跌0.5%。

【10：56】開拓藥業 （09939） 跌幅擴大至逾14%，低見11.88元，成交5345萬元。富瑞將開拓藥業評級由「買入」降至「持有」，目標價由141元大降至15元。

【10：38】恒指反覆升約150點，報23236點；科指升1%，報5528點。

【10：31】時富金融 （00510） 未止跌，股價再跌逾7%，破底低見0.226元。

【10：26】云想科技 （02131） 升逾21%，高見2.55元。

【10：26】部分內銀據報出現「資產荒」　小微企的信貸需求或影響明年首季業績

【10：21】【北水南下】內地本月有29隻具港股成份的基金發行　多隻港股ETF份額大增

【10：16】所羅門環球股權 （08552） 再升逾73%，破頂高見0.085元。

【10：06】開拓藥業 （09939） 續挫逾9%，低見12.4元。

【10：05】【中移動941】中移動遭加拿大以國家安全為由封殺　加國業務下周三起停運

【10：00】恒騰 （00136） 股價回吐4%，低見2.8元。

【09：57】微盟 （02013） 升幅擴大至逾5%，高見7.2元，今早曾破底低見6.79元。

【09：51】青島銀行 （03866） 十供三，股價跌逾2%。

【配股集資】青島銀行擬配發AH股籌43億元人幣　H股配股價折讓逾一成

【09：47】電力股逆市續跌，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【09：46】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，低見1.5元，成交1595萬元。

【09：45】京東 （09618） 股價反彈逾3%，高見264元。

【09：39】大市最新回升約65點，報23151點；科指轉升0.5，報5500點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 轉升0.7%；騰訊 （00700） 升0.9%。

【09：35】恒指開市後轉跌約20點。

【09：33】商湯 （00020） 開市後升幅擴大至21%，高見4.74元。

【09：34】中國恒大 （03333） 跌逾3%，低見1.58元；恒大汽車 （00708） 跌逾3%，低見3.15元；恒大物業 （06666） 跌逾2%，破底低見2.57元。

【09：28】微盟 （02013） 股價反彈高開2%。微盟稱不知悉股價變動的任何原因，或須披露的資料。

【SaaS股】微盟今日急插8%、創近一年半新低　董事會：不知悉股價變動原因

【09：22】恒生指數開報23130點，升43點。恒生科技指數跌0.02%，報5470點。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，分別跌0.5%及0.2%；商湯 （00020） 首掛開報3.91元，高招股價1.6%。

【新股IPO】三新股首掛　泉峰高開18%一手暫賺820元、商湯高開1.6%

【09：14】期指開報23038點，跌28點或0.1%。

【09：08】恒指黑期升約12點，報23073點，道指期貨跌14點，報36474點。

【08：16】【恒大3333】恒大兩筆美元債利息到期涉近20億元　部分持有人據稱未收到應付利息

【08：04】【滴滴業績】滴滴季度蝕逾300億元人民幣　正推進香港上市計劃

【07：45】港股ADR收報23032點，跌53點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.13元，較港收市價高0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報443.09元，較港收市價低1.71元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.26元，較港收市價低1.34元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場繼續評估Omicron爆發對經濟的影響，道指標指齊破頂，納指偏軟 ； 道指收市升90點，報36488點；標指升6點，報4793點；納指則跌15點，報15766點。

即睇美股收市︰

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    +6

【開市9點半】無懼美國制裁、中概股熊市　商湯上市暗盤破發今首掛

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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