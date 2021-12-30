【港股市況】恒指期結日半日升48點　商湯首掛升11%　恒大系挫中國恒大跌逾8%（不斷更新）

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【港交所慈善】港交所慈善基金2021年善款收益逾1.38億元
港股期結日，恒生指數開報23130點，升43點，早段倒跌後曾再回升逾百點，惟反彈乏力。恒生指數半日升48點，報23134點，成交368億元。恒生科技指數升0.2%，報5483點。商湯 （00020） 首掛半日報4.29元，高招股價11%；恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾8%；開拓藥業 （09939） 再跌逾13%。
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即市走勢︰
【12：49】恒指黑期升約95點，報23156點。
【12：00】恒生指數半日升48點，報23134點，成交368億元。恒生科技指數升0.2%，報5483點。商湯 （00020） 首掛半日報4.29元，高招股價11%；恒大系挫，中國恒大 （03333） 跌逾8%；開拓藥業 （09939） 再跌逾13%。
【11：41】港股中午收市前升約43點，報23129點。
【11：37】中國奧園 （03883） 跌逾6%，破底低見1.37元。奧園系、A股上市的醫美科技商奧園美谷（深：000615）多個高層辭職。
【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.8%；深證升1.2%；創業板指升1.5%。
【11：20】東方滙財證券 （08001） 飈升44%，高見0.127元，成交326萬元。
【11：18】大市升幅收窄至約70點，報23156點；科指升0.5%，報5502點。
【11：14】【內房危機】佳兆業今日兩筆美元債利息到期 涉逾12億元
【11：13】【新股IPO】商湯：受美打壓續研究原創AI技術 陳茂波撐場敲鑼
【11：04】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌0.9%；中海油 （00883） 跌0.6%；中石化 （00386） 跌0.5%。
【10：56】開拓藥業 （09939） 跌幅擴大至逾14%，低見11.88元，成交5345萬元。富瑞將開拓藥業評級由「買入」降至「持有」，目標價由141元大降至15元。
【10：38】恒指反覆升約150點，報23236點；科指升1%，報5528點。
【10：31】時富金融 （00510） 未止跌，股價再跌逾7%，破底低見0.226元。
【10：26】云想科技 （02131） 升逾21%，高見2.55元。
【10：26】部分內銀據報出現「資產荒」 小微企的信貸需求或影響明年首季業績
【10：21】【北水南下】內地本月有29隻具港股成份的基金發行 多隻港股ETF份額大增
【10：16】所羅門環球股權 （08552） 再升逾73%，破頂高見0.085元。
【10：06】開拓藥業 （09939） 續挫逾9%，低見12.4元。
【10：05】【中移動941】中移動遭加拿大以國家安全為由封殺 加國業務下周三起停運
【10：00】恒騰 （00136） 股價回吐4%，低見2.8元。
【09：57】微盟 （02013） 升幅擴大至逾5%，高見7.2元，今早曾破底低見6.79元。
【09：51】青島銀行 （03866） 十供三，股價跌逾2%。
【配股集資】青島銀行擬配發AH股籌43億元人幣 H股配股價折讓逾一成
【09：47】電力股逆市續跌，潤電 （00836） 跌逾2%；中國電力 （02380） 跌逾1%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。
【09：46】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，低見1.5元，成交1595萬元。
【09：45】京東 （09618） 股價反彈逾3%，高見264元。
【09：39】大市最新回升約65點，報23151點；科指轉升0.5，報5500點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 轉升0.7%；騰訊 （00700） 升0.9%。
【09：35】恒指開市後轉跌約20點。
【09：33】商湯 （00020） 開市後升幅擴大至21%，高見4.74元。
【09：34】中國恒大 （03333） 跌逾3%，低見1.58元；恒大汽車 （00708） 跌逾3%，低見3.15元；恒大物業 （06666） 跌逾2%，破底低見2.57元。
【09：28】微盟 （02013） 股價反彈高開2%。微盟稱不知悉股價變動的任何原因，或須披露的資料。
【SaaS股】微盟今日急插8%、創近一年半新低 董事會：不知悉股價變動原因
【09：22】恒生指數開報23130點，升43點。恒生科技指數跌0.02%，報5470點。騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟，分別跌0.5%及0.2%；商湯 （00020） 首掛開報3.91元，高招股價1.6%。
【新股IPO】三新股首掛 泉峰高開18%一手暫賺820元、商湯高開1.6%
【09：14】期指開報23038點，跌28點或0.1%。
【09：08】恒指黑期升約12點，報23073點，道指期貨跌14點，報36474點。
【08：16】【恒大3333】恒大兩筆美元債利息到期涉近20億元 部分持有人據稱未收到應付利息
【08：04】【滴滴業績】滴滴季度蝕逾300億元人民幣 正推進香港上市計劃
【07：45】港股ADR收報23032點，跌53點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報47.13元，較港收市價高0.28元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報443.09元，較港收市價低1.71元或0.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報109.26元，較港收市價低1.34元或1.2%。
【07：30】市場繼續評估Omicron爆發對經濟的影響，道指標指齊破頂，納指偏軟 ； 道指收市升90點，報36488點；標指升6點，報4793點；納指則跌15點，報15766點。
【開市9點半】無懼美國制裁、中概股熊市 商湯上市暗盤破發今首掛
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責任編輯︰梁浩碩