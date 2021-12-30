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【滴滴業績】滴滴出行單季蝕逾300億元人民幣、盤前跌幅擴至7%　阿里巴巴張勇辭任董事

股市 17:39 2021/12/30

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【滴滴業績】滴滴季度蝕逾300億元人民幣　正推進香港上市計劃

滴滴出行（美︰DIDI）公布季度業績。滴滴季度歸屬於普通股股東的淨虧損為306億元人民幣，非通用會計準則（Non-GAAP）經調整EBITA虧損75億元人民幣。受出行業務受監管部門整頓沖擊，滴滴出行季度收入按年跌1.7%至427億元人民幣。滴滴出行月初宣布啟動美國除牌程序，並擬在香港上市，滴滴出行表示，董事會已授權尋求其A類普通股在香港聯交所主板上市，公司正執行上述計劃。

另外，阿里巴巴 （09988） 主席兼首席執行官張勇宣布辭任滴滴出行董事。滴滴股價收報4.94美元，跌8.2%，盤前跌幅擴大7%，報4.65美元。

滴滴據報明年4月申請介紹形式香港上市　不發新股和集資，詳情請看【下一頁】

期內，滴滴中國出行業務的總收入為390億元人民幣，國際業務的總收入為10億元人民幣，其他業務的收入為27億元人民幣。

滴滴核心平台總交易額（GTV）為687億元人民幣，中國出行業務的總交易額為584億元人民幣，國際業務的總交易額達到103億元人民幣。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【按此即睇】 

【滴滴出行】滴滴投資者禁售解禁　傳無限期延長員工禁售期、滴滴照跌半成

責任編輯︰梁浩碩

美股 滴滴出行

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