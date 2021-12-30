【ET財經早點1分鐘】道指6連升 港股今日期指結算

標普500指數創下今年第70次收市新高紀錄，僅次於1995年的77次；道指再升90點，連升6日，亦創收市新高。

不過，熱門股回軟。Nvidia及亞馬遜跌百份之1； AMD跌百份之3；Tesla微跌百份之0.2 。

港股今期指結算 阿里美股續弱

港股今日期指結算，夜期跌3點。阿里巴巴美股再跌，低港股收市價百份之1.2， 處109.2元，再下試港股新低水平。

騰訊及美團ADR偏軟，中概股年底繼續受壓，陸金所、愛奇藝、霧芯科技、富途齊跌百分之6； 騰訊音樂及蔚來再跌百份之5 ，高途及好未來跌1成。

大摩料供應鏈問題 有望明年上半年解決

供應鏈問題困擾企業，摩根士丹利表示，大部份嚴重的供應鏈中斷問題已經緩解。在基本情況下，預期在2022年上半年完全解決。

不過，大摩提醒，目前供應鏈仍然脆弱，尤其是全球正在評估變種病毒Omicron的風險。

由於採購的憂慮下，訂單急增，推高了訂單積壓。同時物流的成本會繼續顯著更高，並於2022年持續。

不過，大摩指，部份企業可在供應鏈問題上成為區域贏家，包括蘋果、聯想、三星、 Intel、NVIDIA。