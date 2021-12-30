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【券商點睇】人行政策組合尚未結束 貨幣基調將更為寬鬆

股樓投資 10:00 2021/12/30

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銀河證券認為，2022年人行工作會議比2021 年召開時間更早，與中央經濟工作會議一致。2022年人行工作會議對貨幣政策的基調是靈活適度，與2020年貨幣政策基調一致。考慮到2020年貨幣政策需要配合新冠疫情而貨幣政策有所放鬆，2022年的貨幣操作整體上是更為寬鬆的。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

人行在第四季貨幣政策委員會例會上提出要更加主動，發揮好總量和結構雙重功能，這與2022年經濟工作會議一脈相承。該行預計，人行於明年首季仍然會推出穩經濟的政策，目前來看，繼續降準以及降息仍然有可能在明年上半年推出。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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因此，2022年寬鬆時間延續至第二季。政策至少延續至首季，而根據政策效果可能延續至4、5月份。其中，首季可以看到社會融資和信貸增速的上行，同時，再次減息降準仍然可期。

【同場加映】iM Cafe：美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

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記者：林衛

減息 降準 經濟 中國人民銀行

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