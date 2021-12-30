【券商點睇】中泰看好明年消費股柳暗花明 邊類股最有睇頭？

隨著疫情常態化，居家消費場景發展，疫情對食品飲料產銷量的邊際影響將愈來愈小。今年第三季以來食品飲料迎來提價潮，明年食品飲料的價格和庫存有望進入雙重向上周期，積極關注利潤釋放。中泰證券預計，明年首季提價將逐步完成至消費端的傳導，至第二季低基數下的食品飲料有望實現利潤大幅增長，隨着成本漲幅下降甚至回落，第三、四季提價利潤彈性持續釋放。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

該行建議關注以下方向。第一，強者恒強的穩健收益型公司。考慮到疫情常態化的背景下，短期需求端總量增長或受到壓制，宜更多關注中長期消費升級帶來的均價提升及利潤釋放，而行業的龍頭公司系統競爭力比較強，經營較為穩健，重點推薦華潤啤酒（00291）、青島啤酒（00168）等子行業龍頭。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注 10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第二，周期反轉和困境反轉的公司。該行認為，疫情等因素影響公司生產銷售與價值鏈，伴隨疫情得以控制與消費信心增強，公司存在較大彈性，如海底撈（06862）等，建議關注頤海國際（01579）和周黑鴨（01458）。

【同場加映】iM Cafe：美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛