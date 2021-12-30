中移動傳計劃申請 消費金融業務牌照

多間大型中資企業近期相繼參與消費金融業務。繼中國信達(01359)和舜宇光學(02382)雙雙入股阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻消費金融後，內媒報道，近期回歸A股的內地最大電訊商中國移動(00941)，正計劃申請消費金融業務牌照，惟進度仍要視乎集團戰略安排進行。一旦成功，中移動將繼第三方支付業務牌照及保險業務牌照後，在金融業務牌再有進帳。

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早於2018年，中移動已成立中移金科，向外界釋放擴大金融業務的訊號。對於部署進軍消費金融領域的傳聞，中移金科回應指集團業務和國家政策導向，監管趨勢和集團整體戰略布局密切相關，未來將在滿足各方要求的前提下，充分布局相關牌照，完善中移動的金融業務版圖。

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另外，中移動日前披露的A股IPO 發行結果顯示，網上投資者棄購金額為7.43億元人民幣，網下投資者棄購金額為1,270萬元人民幣，合計棄購金額達7.56億元人民幣，為歷來最高。

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