【新股IPO】潤邁德醫療以未盈利生科規則遞交上市申請　研發冠狀動脈造影產品

▲ 潤邁德醫療遞交上市申請 首9個月虧損擴大3.6倍至4.1億人幣

中國醫療器械公司潤邁德醫療以未盈利生物科技企業規則，遞交香港上市申請，公司目前專注於與冠狀動脈造影有關的兩套系統的設計、開發及商業化。潤邁德醫療目前其中一套系統分別在中國、歐洲商業化，目標在2024年至26年間可擴至更多地區。

據公司提交，潤邁德在2019年推出血流儲備分數系統（caFFR系統），預期在2024年第四季度完成適應症擴展的臨床試驗，並在此期間開始在日韓進行商業化，並2026年爭取在中國、美國都能擴大至商業化。

潤邁德另一產品系統「冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統（caIMR系統）」，目前在中國研發階段較快，正以第三類醫療器械作確證性臨床試驗，目標明年第四季商業化，公司正部署2023年至26年在歐美日韓把產品商業化。

潤邁德醫療指，兩大核心產品系統可用於評估冠心病的相關起因--冠狀動脈狹窄和微循環功能障礙引起的心肌缺血的嚴重程度，可以用於替代使用壓力導絲，減少技術誤差風險和操作時間，從而改善冠脈生理評估。

隨公司已有產品商業化，潤邁德醫療在今年首九個月合共錄得6491.6萬元收入，較2020年同期的收入277.5萬元大增，惟期內虧損達4.1億元，按年擴大3.6倍。

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記者：梁安琪