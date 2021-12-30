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【開市9點半】無懼美國制裁、中概股熊市　商湯上市暗盤破發今首掛

股市 06:45 2021/12/30

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三新股今首掛，萬眾矚目的商湯（00020）無視美國制裁上市，昨暗盤率先破發，在港股成交淡靜（昨不足630億元）下，關注首日表現。科技指數再創歷史新低，微盟（02013）昨急插8%，收市向市場派定心丸：「運作一切正常」。阿里巴巴（09988）美股昨折合曾穿109港元，創港上市新低。瑞銀看好港股，從估值及配置角度，稱中國股票非常具吸引力。

焦點新聞：

【新股IPO】商湯0020暗盤失守招股價　明日首掛是否值得入場？

【阿里巴巴9988】阿里巴巴計劃出售微博持股、現值159億　國企上海文廣集團或接手

【SaaS股】微盟今日急插8%、創近一年半新低　董事會：不知悉股價變動原因

【2022展望】罕有看好港股？　瑞銀財管：港上市中國公司更具吸引力

【異動股】頤海遭麥格理降目標價跌一成　海底撈齊挫7%

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【分析】Tesla股價重返1100美元　馬斯克口說減持、持股不跌反增？

欄名 : 開市9點半

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股票 港股 新東方在綫（01797） 新世界發展（00017） 頤海國際（01579） 海底撈（06862） 聯想集團（00992） 阿里巴巴－SW（09988） 微盟集團（02013） 瑞銀

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