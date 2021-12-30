【開市9點半】無懼美國制裁、中概股熊市　商湯上市暗盤破發今首掛

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

三新股今首掛，萬眾矚目的商湯（00020）無視美國制裁上市，昨暗盤率先破發，在港股成交淡靜（昨不足630億元）下，關注首日表現。科技指數再創歷史新低，微盟（02013）昨急插8%，收市向市場派定心丸：「運作一切正常」。阿里巴巴（09988）美股昨折合曾穿109港元，創港上市新低。瑞銀看好港股，從估值及配置角度，稱中國股票非常具吸引力。

焦點新聞：

【新股IPO】商湯0020暗盤失守招股價 明日首掛是否值得入場？

【阿里巴巴9988】阿里巴巴計劃出售微博持股、現值159億 國企上海文廣集團或接手

【SaaS股】微盟今日急插8%、創近一年半新低 董事會：不知悉股價變動原因

【2022展望】罕有看好港股？ 瑞銀財管：港上市中國公司更具吸引力

【異動股】頤海遭麥格理降目標價跌一成 海底撈齊挫7%

【教育股風暴】新東方在線跌22% 「補習教父」俞敏洪昨晚直播帶貨僅銷售500萬人幣

【監管談話】聯想回A破紀錄1日撤回申請 中金被指未盡責核查科創屬性 遭中證監採取監管談話

【新世界17】柏傲莊再揭混凝土強度不達標後 鄭裕彤家族連續三交易日增持新世界逾3590萬元

【分析】Tesla股價重返1100美元 馬斯克口說減持、持股不跌反增？