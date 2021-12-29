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【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成

22:29 2021/12/29

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【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日取走9成規模

ishares一隻第二大可持續發展的新興市場ETF iShares ESG MSCI EM Leaders ETF（LDEM），遭投資者巨額贖回，兩天內基金規模急跌9成，由8.03億美元（約62.6億港元）水平急跌至7500萬美元（約5.9億港元），ETF揸重ATM為首的港股。

恒指兩天同時下跌

資料顯示，上周三及上周四，LDEM面對瘋狂的贖回，分別達31.6億及25.9億港元，根據一般基金操作，基金收到沽貨贖回指示後，要T+2時間運作，相當於再對上的周五（12月17日）及周一（12月20日），巧合的是，恒指兩天分別跌282點及447點。

基金資料顯示，港股持倉佔比達26.7%，其中騰訊 （00700） 佔4.83%，阿里巴巴 （09988） 佔3.94%，美團 （03690） 佔3.31%，建行 （00939） 佔1.89%，平保 （02318） 佔1.32%。

究竟是哪一位大戶提款？答案呼之欲出，彭博指，一家總部設在芬蘭赫爾辛基的養老金公司Ilmarinen，在2020年2月基金啟動時投資了6億美元。Ilmarinen的一位發言人不予置評。

【騰訊阿里】互聯網10大關鍵詞　2022科網巨企投資啟示

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港股 ESG 可持續發展 ETF 基金 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 赫爾辛基 阿里巴巴－SW（09988）

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