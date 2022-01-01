【Mosaic慢慢砌@iM網欄】大型考古基地 馬賽克博物館酒店



越是求之不得，越是渴求獲得。在疫情之前，好像並沒那麼迫切旅行，現在卻只好 Staycation 一下，欺騙自己已旅行了。在搜尋酒店時，卻想起一則與馬賽克有關的新聞。

位於土耳其安塔基亞的博物館酒店(Antakya Museum Hotel )於 2019年落成開業。這間酒店花了近十年才建成，原因是剛開始時，現塲成為一個大型考古基地！

2010 年，當酒店施工時，正在挖掘地基的建築工人發現了一幅巨大的馬賽克，他們怎也料想不到，沉睡地底千年的竟然是馬賽克之最。在地盤發現了馬賽克後，馬上停工，展開六個月的考古發掘。

這幅馬賽克約有1300年歷史，延伸超過九千尺(約 850平方米)，可說是現今世界上最大的馬賽克作品。

安提俄充是古敍利亞的首都，也是塞琉王朝(Seleucid Empire) 時期一個重要城市。儘管在公元526年及528年經過兩次嚴重的地震，受到破壞，馬賽克仍勞固地緊貼地面，大部份圖案完好無損，尤其是其起伏的波浪形。這些波浪給人感覺是一座座連綿的小山丘上鋪着厚厚的毛絨地氈，簡直想在上面打滾！

▲ 安塔基亞出土的馬賽克是波浪起伏形



安提俄克在公元前300年，由亞歷山大大帝(Alexander the Great)的繼承人Selecus l Nicator 建城，一直是塞琉的首都。直到公元前 63年，被羅馬帝國佔領。這城市位處地中海及東方之要塞，今其市成為一個重要的商業中心。

在鼎盛時期，人口約達 50萬人，到了羅馬時期都是數一數二的大城市。

為了保護馬賽克，考古學家與建築師合作，在上面建設了一間博物館酒店，而非將它起出，或蓋上保護層。畢竟酒店主人不可能再去另覓地盆，所以想到這兩全其美的方法。

他們在馬賽克上方興建了平台橋樑，平台地面是透明玻璃，讓參觀者居高臨下看清楚馬賽克的每一部分，同時不會造成破壞。而平台橋樑則連接至酒店的設施如大舞廳，會議室，泳池及健身室等。

除了這幅馬賽克的驚人尺寸，令人關注的還有是，到底花了多長時間去完成它？考古學家本來估計這幅巨作是古代城市安提俄克(Antioch)一座六世紀時政府建築。但同時發掘出的內部的神器證明時代於公元前323年那麼久遠，除了馬賽克，還出土了錢幣，小型雕像，建築殘垣等。

▲ 馬賽克的建造時間横跨十幾個世紀



安提俄克由希臘統治大約在公元前300年，至公元 1200年。在這 15個世紀中，相信有 13個文明對馬賽克作出影響或貢獻，包括有希臘，羅馬，拜占庭，亞拉伯及埃及等，而這幅馬賽克竟然是在這樣漫長跨度的年月中逐漸砌成，走在上面，肯定是穿越時空的感覺了。

經歷過戰爭與地震，如今重生成為一座酒店的寶藏，不得不散佩服馬賽克的神奇生命力。

依然是求之不得呀！

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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