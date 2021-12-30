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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】一起探究維多利亞城界石的歷史 帶你進入「維城界石之旅」

名人薈萃 08:02 2021/12/30

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如果大家在港島行開山或跑開步，相信都曾見過刻有「CITY BOUNDARY 1903 」 的維多利亞城界石，這些花崗岩界石早於1903年豎立，至今已近120年。最近研究歷史的民間組織在十二月初的個多星期內，連續發現多三塊維多利亞城界石，令已知道的界石數目增加至十塊，並已獲古蹟辦納入政府文物地點作保護，成為近期古蹟界的熱話。

跑馬地黃泥涌道維城界石

1903年，立法局通過維多利亞城界址條例，訂明維城範圍，港府隨即豎立維城界石作為象徵標記，北面界線以海港為止，南面則大致沿港島北部山坡海拔700英呎（即大約212米）為界線。

寶雲道維城界石

相信跑友最熟悉的其中兩塊，必定是位於跑馬地馬場黃泥涌道入口附近，即聖保祿天主教小學對面，以及位於寶雲道近司徒拔道的入口的界石，因為這兩個地方都是跑步熱點。其他界石分別位於中環舊山頂道近地利根德里、西環克頓道近旭龢道入口、薄扶林道84號近沙灣坳富林苑行人隧道位、堅尼地城臨時遊樂場內，而位於中環馬己仙峽道15號的界石，據說在2007年6月突然被消失，懷疑被維修斜坡工人移走。最近民間組織香港行跡及香港歷史研究社十二月發現的三塊界石，分別位於龍虎山郊野公園山坡、玫瑰崗學校對上山坡，兩者均為海拔700英呎等高線位置，以及摩星嶺公民村遺址上方山坡，但組織提醒，位於摩星嶺的界石位於崎嶇難行的山坡，務必要由經驗及知道位置的朋友帶領下前往，免生危險。

曾於馬己仙峽道15號出現的維城界石（圖片來源：香港歷史研究社facebook專頁）

已消失的馬己仙峽道15號維城界石所在位置，大概位於郵箱後牆身

摩星嶺維城界石（圖片來源：香港歷史研究社facebook專頁）

事實上，最近小弟亦嘗試根據GPS定位去找尋位於玫瑰崗學校後山的界石，但經玫瑰崗學校旁入口「爆林」大半個鐘仍未找到，其後請教香港歷史研究社，該社建議從聶歌信山道尾豪宅閘口右邊小梯上配水庫，再沿配水庫左邊山徑進入黃泥涌峽，就會較易找到，有意探險人士可以試試，但山徑附近有不少帶有尖刺的樹枝及一定起伏，容易被絆到或刺傷，小心為上。

其中一塊最近發現的維城界石，位於玫瑰崗學校後山。

聶歌信山食水配水庫左邊有山徑，可以前往玫瑰崗維城界石。

玫瑰崗維城界石 （圖片來源：香港歷史研究社facebook專頁）

香港行跡最近發表文章，認為未來有機會進一步發現維城界石，估計集中在南面界線海拔700英呎等高線與1903年已存在的道路交匯點，例如南面界線與灣仔峽道的交匯處，大家可以加倍留意，但大前提要注意自身安全。

舊山頂道維城界石。

小弟雖然仍未親身看到三塊「新石」，但要跑個「維城界石之旅」探究其他界石亦不難，我們可以先從跑馬地馬場黃泥涌道維城界石作起點，然後沿藍塘道跑上寶雲道找第二塊界石，跟著跑到尾經馬己仙峽道左轉上蒲魯賢徑、高化利徑走入地利根德里，跑到尾轉上舊山頂道隨即就看到另一塊界石。這時花一點氣力跑上山頂，經夏力道沿克頓道下山，去到近旭龢道入口就去到第四塊地點，這時回頭返回剛才的分岔路口，右轉往龍虎山方向，左邊山坡海拔700英呎等高線之處就是最近新發現的龍虎山界石，可以碰碰運氣找找，之後再右轉向下跑到碧山徑，再經左邊梯級落，就可跑到薄扶林道富林苑行人隧道旁的界石，最後再跑往西寧街堅尼地城臨時遊樂場西面的界石作為終點，全長大概十多公里左右。

龍虎山維城界石。（圖片來源：香港歷史研究社facebook專頁）

自龍虎山界石被發現後，附近山坡及樹木上出現紅漆記號，甚至有小量紅漆滴在界石上。大家要留意，這些界石遺跡別具歷史價值，千萬不要塗鴉或作出損毁的行為，以保持遺跡及界石原貌。

克頓道維城界石。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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