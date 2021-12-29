【小老闆生意經@iM網欄】市況回暖　成業主加租的藉口

聖誕節假期眨一眨眼就過去了，不知各位商家今年的銷情如何呢？假期間看到各大小商場水洩不通的人流，可見沉寂多時的本地零售業終於有些少復甦跡象。可是，商家生意見改善的同時，亦意味將要面對有上調租金的壓力。

租金壓力增加「逼死」中小企

要知道，寸金尺土的香港，做生意最大的經營成本不是人工及貨品，而是租金，其佔比分分鐘是收入的一半或有多。不少商家辛辛苦苦賺下來的利潤，最後亦會被租金抵銷，好像白做一樣。回顧疫情期間，不少核心購物區主要街道舖位及民生區舖位的租金大幅下跌。原因是受疫情因素影響，市民消費模式轉變，不少商戶因此「捱不住」而選擇不續租，甚至乎結業。市場上亦掀起一股結業潮，申請清盤的中小企個案過去一年也有大幅上升的趨勢，當中大部分公司更有欠租的問題。

昂貴的租金成本，迫走了不少商人在本地的生存空間，因此，部分業主選擇跟租戶共同抗疫，大幅調低商戶的租金成本，好讓各大小商戶捱得過疫情對零售行業的衝擊。如今，行業終在谷底反彈，反而成為了業主加租的好藉口。

營商最大的敵人是租金成本

香港逾九成的企業均屬中小企，且絕大部分是租鋪或租工商業單位去營運。不少商家即使在疫情期間努力撐住生意，卻因為業主不肯減租而結業收場。有些無良業主更在逆市加租，即使政府有為中小企提供租金援助，惟在人流大幅減少的前提下，政府補貼對整體生意亦幫助不大，最終商店亦是結業收場。可見如今商戶面對最艱難的問題不是疫情，而是租金壓力。

事實上，如商舖業務表現理想，業主加租幅度也較為進取。商戶選擇在同地點續租與否亦是一個很難決擇的問題。假如租戶不敵租金壓力而搬遷，亦要支付一筆搬遷及裝修費，更要承擔店舖不同位置而流失客源的風險，最後有機會導致收入大不如前。不少業主眼見及此，便會趁機加租，知道租戶不會想流失客源，即使加租亦會選擇續租。正正因為業主這個心態，「逼死」不少中小企，即使盤生意有錢賺，如果業主幾乎每年加租，商戶就好像幫業主打工一樣，賺到的錢都要當租金。筆者認為，本地零售業久未復甦，主要原因不是社會運動、自由行減少或疫情等的因素，而是昂貴的租金成本，才會令不少商戶走上結業之路。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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